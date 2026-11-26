El jueves 26 de noviembre, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, manifestó su interés en que el expresidente Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei se reúnan nuevamente durante 2027 para continuar trabajando en la relación bilateral.

Foto: Redes sociales

Lamelas informó a través de su cuenta en la red social X que mantuvo una conversación con Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, donde expresó: "Me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países".

Esta declaración se produce en un contexto de dificultades económicas en Argentina y dos semanas después de que el vicepresidente estadounidense, James David Vance, cancelara una gira por América Latina que incluía una visita a Buenos Aires. La suspensión del viaje se atribuyó a motivos internos tras la derrota electoral republicana en Estados Unidos a principios de noviembre.

El embajador ya había reafirmado el compromiso de la administración republicana con el Gobierno de Milei luego de las recientes elecciones legislativas argentinas. En esa oportunidad, destacó que la relación bilateral "ya está dando resultados concretos", como un aumento en inversiones, generación de empleo y nuevas oportunidades de crecimiento.

De concretarse, el encuentro entre Milei y Trump sería el noveno desde que el mandatario argentino asumió en diciembre de 2023. La primera reunión tuvo lugar en febrero de 2024 en Washington, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). En octubre de 2025, ambos se encontraron en la Casa Blanca para avanzar en un acuerdo de intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares.

Los últimos encuentros ocurrieron en febrero y marzo de 2026, en el marco de la primera reunión del Consejo de Paz y una cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por Trump en Miami, respectivamente.

El pedido de Lamelas apunta a fortalecer la cooperación entre Argentina y Estados Unidos en un momento de desafíos económicos para el país sudamericano y tras cambios políticos en la administración estadounidense.

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