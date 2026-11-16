Leonel Brahim volvió al podio mundial y contó su experiencia en FM Sonic

El deportista cañaseño Leonel Brahim cerró una nueva participación internacional con resultados destacados en el tiro a la hélice. En Curitiba, Brasil, obtuvo el primer puesto en el Campeonato Mundial por Equipos, el segundo lugar en la clasificación individual y también fue subcampeón del Grand Prix Internacional.

Tras su regreso, visitó los estudios de FM Sonic 103.1, donde dialogó con Oscar Canavese en el programa El Primero de la Mañana sobre su preparación, las exigencias de la disciplina y el significado de volver a competir al máximo nivel.

Un regreso después de una pausa necesaria

Brahim explicó que durante 2026 decidió alejarse temporalmente de las competencias debido al desgaste psicológico acumulado después de varios años de actividad.

“Estoy desde los 13 años tirando, compitiendo, yendo a todos lados. Nunca hice un parate así”, recordó.

El deportista señaló que dejó de entrenar durante un período y que posteriormente decidió prepararse para el Mundial de Curitiba. A diferencia de otras competencias, esta vez buscó afrontar el desafío con menor presión.

“He ido muy preparado a otros mundiales que por ahí no se ha dado, y este lo tomé más con calma”, expresó.

Cinco resultados internacionales en Brasil

La participación del representante de Villa Cañás dejó cinco posiciones entre los mejores competidores de los torneos disputados.

Además del título mundial por equipos, Brahim consiguió el subcampeonato mundial individual, el segundo puesto en el Grand Prix, el cuarto lugar en la Copa Brasil y el quinto puesto en la competencia Maggioranza.

Uno de los momentos que destacó durante la entrevista fue la consagración junto a Joaquín Cisneros y Marcelo Dana, quienes integraron el equipo argentino.

“A mí nunca se me había dado lo del equipo, que siempre lo quise. Poder llegar ahora a un Campeonato del Mundo por equipos era algo que siempre quería”, manifestó.

Cómo se desarrolla un Mundial de tiro a la hélice

Durante la conversación, Brahim explicó que el calendario internacional incluye competencias puntuables y un Campeonato Mundial que generalmente se desarrolla durante una semana.

Según detalló, el sistema contempla dos competencias puntuables de 20 hélices cada una y otras 25 correspondientes al Mundial.

También señaló que las condiciones climáticas pueden modificar el desarrollo de las jornadas. En Curitiba, la lluvia fue frecuente y el viento llegó a provocar una interrupción momentánea de la competencia.

El tirador contó que incluso había entrenado bajo lloviznas en Villa Cañás para acostumbrarse a condiciones similares.

Los objetivos para 2027

Consultado sobre su continuidad, Brahim confirmó que tiene previsto seguir compitiendo. Si bien reconoció que la actividad requiere una preparación mental constante, los resultados obtenidos en Brasil renovaron sus expectativas.

Entre los próximos compromisos mencionó el tradicional torneo de verano de Río Cuarto, una de las competencias que suele formar parte de su calendario.

La entrevista finalizó con un reconocimiento a su trayectoria y a su representación de Villa Cañás en competencias internacionales.

Con una nueva consagración mundial y dos subcampeonatos, Brahim concluye una etapa deportiva marcada por su regreso a la actividad después de un descanso y comienza a proyectar la próxima temporada.