El Gobierno argentino informó este martes 13 de octubre que presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el propósito de impedir la explotación de hidrocarburos autorizada por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

La presentación forma parte de una nueva instancia del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y los recursos naturales de los espacios marítimos circundantes.

Según comunicó la Oficina del Presidente, la iniciativa busca preservar los derechos que reclama Argentina y evitar que las actividades autorizadas por las autoridades británicas puedan profundizar la controversia existente entre ambos países.

El argumento jurídico de Argentina

El Ejecutivo explicó que la solicitud se vincula con un procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre de 2026, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como CONVEMAR.

El pedido se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de ese tratado internacional, que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral.

Este mecanismo permite requerir protección urgente de los derechos de las partes o medidas destinadas a prevenir daños graves al medio marino, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Convención.

En este caso, Argentina pretende que se impongan restricciones a las actividades hidrocarburíferas cuestionadas mientras continúa el procedimiento internacional.

Una controversia que continúa abierta

La disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas tiene antecedentes históricos y diplomáticos que se remontan al siglo XIX.

Argentina sostiene que el archipiélago forma parte de su territorio nacional y cuestiona las actividades de exploración y explotación de recursos naturales autorizadas unilateralmente por las autoridades británicas.

Por su parte, el Reino Unido mantiene su administración sobre las islas y sostiene que sus habitantes tienen derecho a decidir su futuro político. Esa posición es rechazada por Argentina, que considera que existe una controversia de soberanía pendiente de resolución.

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en 1965, mediante la Resolución 2065, la existencia de la disputa e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica.

El nuevo planteo argentino se desarrolla en ese contexto, aunque el procedimiento vinculado al derecho del mar tiene un objeto jurídico específico que debe distinguirse de la resolución de la soberanía territorial.

Qué puede ocurrir a partir de ahora

La presentación de una solicitud de medidas provisionales no implica que las actividades cuestionadas hayan quedado automáticamente suspendidas.

El Tribunal deberá examinar los requisitos jurídicos correspondientes antes de determinar si procede adoptar alguna medida. También deberá considerarse el alcance de su competencia en relación con el conflicto planteado.

Hasta el momento, la información de origen no incluye una respuesta oficial del Reino Unido a esta presentación ni una resolución judicial sobre el pedido argentino.

En su comunicado, el Gobierno nacional reiteró su reivindicación sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La evolución del procedimiento internacional y las eventuales respuestas británicas serán los próximos elementos para determinar el alcance de esta iniciativa diplomática y judicial.