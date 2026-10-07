La multinacional francesa Savencia Fromage & Dairy, propietaria de marcas como Milkaut e Ilolay, prevé finalizar el 31 de marzo de 2027 las operaciones de su planta láctea ubicada en El Trébol, provincia de Santa Fe. La medida involucra directamente a 54 trabajadores y abrió gestiones para intentar encontrar un comprador que permita mantener el establecimiento en actividad.

La fábrica continuará produciendo hasta la fecha establecida. Actualmente procesa alrededor de 130.000 litros de leche por día, destinados principalmente a la elaboración de queso tybo.

La decisión fue comunicada a los trabajadores y se enmarca, según las explicaciones difundidas por la compañía y fuentes vinculadas al proceso, en una reorganización productiva relacionada con las condiciones operativas y estructurales del establecimiento.

En este marco, fuentes del sector indicaron que existirían dificultades para adecuar la infraestructura de la planta a determinados estándares operativos y de calidad exigidos por el grupo. No se informó oficialmente que el cierre responda a una situación financiera particular del establecimiento.

Savencia cuenta con otras unidades productivas en Santa Fe y una de las posibilidades es redistribuir el volumen que actualmente se procesa en El Trébol entre otros establecimientos de la compañía.

Qué puede pasar con los 54 trabajadores

La situación laboral constituye uno de los principales puntos de la negociación. Entre las alternativas planteadas aparecen reubicaciones en otras fábricas, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas e indemnizaciones según cada caso.

Por otro lado, ATILRA y las autoridades de El Trébol trabajan sobre una alternativa que permitiría modificar el escenario: encontrar un inversor dispuesto a adquirir las instalaciones y continuar con la producción.

La empresa puso el establecimiento a disposición de potenciales compradores. Hasta el momento, sin embargo, no se confirmó públicamente una operación de venta.

La intendenta de El Trébol, Natalia Sánchez, también participó de las gestiones y señaló la importancia que la continuidad de la fábrica tiene para la economía de la ciudad.

Una planta incorporada con la compra de Ilolay

Savencia tiene presencia en Argentina desde 1990 y posteriormente amplió sus operaciones mediante diferentes adquisiciones. En 2011 incorporó Milkaut y en 2023 adquirió Ilolay junto con los activos industriales de Sucesores de Alfredo Williner.

Esa última operación incluyó la planta de El Trébol, que pasó a formar parte del grupo francés hace aproximadamente tres años.

Los próximos meses serán determinantes. Mientras la producción continuará hasta marzo de 2027, las negociaciones estarán concentradas en dos cuestiones: la eventual aparición de un comprador para las instalaciones y la definición de la situación laboral de los 54 empleados.