El riesgo país bajó a 860 puntos y acumula dos jornadas de caída

El riesgo país de la Argentina volvió a registrar una baja este martes 10 de noviembre y cerró la jornada en 860 puntos básicos, según informó Agencia Noticias Argentinas. El indicador elaborado por JP Morgan disminuyó 14 unidades respecto del lunes y continuó alejándose de la barrera de los 900 puntos.

La reducción se produjo en un contexto de recuperación de los bonos soberanos argentinos denominados en dólares, que mantuvieron su tendencia alcista mientras buena parte de los mercados internacionales operaban con resultados negativos.

Con este movimiento, el riesgo país acumuló una caída de 66 puntos básicos durante las últimas dos jornadas. El lunes había retrocedido 52 unidades, hasta ubicarse en 874 puntos.

Los bonos argentinos sostuvieron la recuperación

El comportamiento de los títulos públicos fue determinante para explicar la nueva disminución del indicador.

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento exigido a determinados bonos soberanos de un país y el de los títulos del Tesoro estadounidense utilizados como referencia. Cuanto mayor es esa diferencia, mayor es la prima de riesgo que exige el mercado para financiar al emisor.

En el caso argentino, la recuperación de los precios de los bonos contribuyó a reducir esa brecha, aunque el indicador continúa reflejando un costo de financiamiento superior al de economías consideradas de menor riesgo.

La actividad financiera local estuvo condicionada por el feriado vinculado con la visita del papa León XIV a la Argentina. Sin embargo, los activos argentinos continuaron negociándose en los mercados del exterior.

La inflación de Estados Unidos presionó a los mercados

El escenario internacional presentó dificultades después de conocerse un nuevo dato de inflación en Estados Unidos.

Según los datos consignados en el informe, el Índice de Precios al Consumidor estadounidense registró un incremento mensual del 0,4%, por encima del 0,3% que esperaban los analistas.

Esta diferencia generó nuevas expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, especialmente en relación con las tasas de interés.

En ese contexto, el dólar estadounidense se fortaleció aproximadamente un 0,4% frente a una canasta de monedas internacionales.

Por otro lado, los principales índices de Wall Street registraron pérdidas de entre el 0,6% y el 1,2%, mientras distintas monedas latinoamericanas también mostraron retrocesos.

El real brasileño perdió alrededor de un 1,6% y el peso mexicano cayó cerca de un 1%, de acuerdo con las cifras difundidas.

Qué significa esta baja para la Argentina

La disminución del riesgo país representa una reducción de la prima de riesgo asociada a la deuda soberana argentina.

Este movimiento puede favorecer las condiciones de financiamiento si se sostiene en el tiempo, aunque por sí solo no garantiza que el Estado o las empresas puedan acceder inmediatamente a nuevos créditos internacionales.

Además, el comportamiento del indicador depende de factores internos, como la situación fiscal y las expectativas económicas, y de variables externas, entre ellas las tasas estadounidenses y la demanda de activos de mercados emergentes.

De cara a las próximas jornadas, la evolución de los bonos en dólares y las expectativas sobre la política monetaria estadounidense serán dos de las variables a seguir para determinar si continúa la tendencia descendente.