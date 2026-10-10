Los conductores que circulen por rutas nacionales concesionadas deberán prestar atención a los cambios previstos en los sistemas de cobro. En el marco de la implementación de la Red Federal de Concesiones, se avanza hacia la eliminación del efectivo y la utilización de medios electrónicos para abonar los peajes.

la Dirección Nacional de Vialidad informó que, una vez completada la adaptación técnica y operativa de las estaciones, los vehículos que no cuenten con TelePASE deberán abonar una tarifa equivalente al doble del valor regular.

La modificación no implica necesariamente que el recargo ya esté vigente en todas las rutas nacionales. Su aplicación dependerá de la implementación del nuevo sistema en cada tramo concesionado.

Cómo se podrán pagar los peajes

El esquema contempla distintas alternativas electrónicas para los automovilistas.

Por un lado, TelePASE permite identificar el vehículo y registrar el cobro de manera automática mediante un dispositivo adherido al parabrisas, sin necesidad de realizar una transacción manual en cada paso.

Por otro lado, la información difundida señala que las estaciones podrán disponer de tótems de pago asistido, donde los usuarios podrán abonar con tarjetas sin contacto o mediante códigos QR de billeteras virtuales.

Sin embargo, estas alternativas no necesariamente tendrán el mismo costo. De acuerdo con lo informado, una vez implementado el nuevo régimen tarifario, quienes no utilicen TelePASE quedarían alcanzados por el recargo.

Cuándo comenzaría a cobrarse el doble

Uno de los puntos centrales es que la medida no establece, en la información publicada, una fecha única de entrada en vigencia para todas las estaciones del país.

El incremento se aplicaría cuando finalicen las tareas necesarias para habilitar los medios electrónicos en la totalidad de las cabinas de cada tramo concesionado.

Por ese motivo, antes de viajar será importante consultar las condiciones vigentes del corredor que se utilizará.

También deberá verificarse qué estaciones quedan efectivamente comprendidas y si existen disposiciones particulares para determinadas categorías de vehículos.

Qué es el sistema free flow

La transformación forma parte de un proceso que busca reemplazar progresivamente las estaciones tradicionales por el denominado sistema free flow.

Esta tecnología permite identificar los vehículos mediante dispositivos electrónicos y sistemas de lectura de patentes, sin necesidad de detenerse frente a una barrera.

El objetivo informado por las autoridades es reducir las demoras, mejorar la circulación y agilizar el tránsito en los accesos y corredores de mayor movimiento.

Qué deben tener en cuenta los conductores

Para quienes utilizan habitualmente las rutas nacionales, la principal recomendación es revisar con anticipación las modalidades de pago disponibles y las tarifas correspondientes.

La adhesión a TelePASE puede gestionarse mediante sus canales oficiales, donde también se informa sobre los procedimientos de instalación y habilitación.

El avance del nuevo sistema abre una etapa de cambios para los usuarios de la red vial nacional. Su impacto económico dependerá de los cuadros tarifarios que se aprueben y del calendario de implementación de cada concesión.