Presupuesto 2027: Milei negocia apoyos y los gobernadores exigen cambios

El Gobierno nacional inició noviembre con una serie de negociaciones parlamentarias para conseguir los votos necesarios que permitan avanzar con el Presupuesto 2027. La Libertad Avanza mantiene conversaciones con la UCR, el PRO y bloques provinciales, cuyos representantes condicionan su acompañamiento a modificaciones en el proyecto y al tratamiento de otras iniciativas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo pretende alcanzar un acuerdo durante las próximas semanas, con la intención de obtener dictamen entre el 17 y el 18 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el 25.

La firma del dictamen había sido postergada luego de una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con representantes de distintos espacios políticos.

Los principales reclamos de los bloques aliados

Uno de los puntos que reúne a varios sectores es el Impuesto a los Combustibles. Los legisladores dialoguistas solicitan una reducción del tributo y cuestionan que los recursos recaudados no se traduzcan en el mantenimiento esperado de las rutas nacionales.

También reclaman garantías presupuestarias para discapacidad y una respuesta al financiamiento universitario.

El proyecto contempla $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que los rectores solicitan elevar esa partida a $11 billones.

Por su parte, el PRO plantea garantizar los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, reducir el IVA para huevos y derivados del 21% al 10,5% y establecer mecanismos vinculados con los plazos y tarifas de las obras viales.

La UCR, además, pretende avanzar con una iniciativa de incentivos a inversiones relevantes impulsada por el senador Eduardo Vischi.

Santa Fe y Córdoba impulsan la discusión sobre biocombustibles

La negociación también involucra directamente a las provincias.

Los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Martín Llaryora, de Córdoba; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta; y Carlos Sadir, de Jujuy, reclaman que se reactive el debate sobre la legislación de biocombustibles.

La discusión había quedado frenada la semana anterior, según la información difundida, por objeciones de legisladores bonaerenses.

Para Santa Fe, el tratamiento de esta normativa tiene especial relevancia por su relación con la producción agroindustrial y las empresas vinculadas al sector energético.

Los números que proyecta el Gobierno para 2027

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo incluye las siguientes estimaciones:

Gastos consolidados: $216 billones.

Recursos consolidados: $219,3 billones.

Inflación anual proyectada: 21,3%.

Dólar estimado para diciembre: $1.847.

Crecimiento previsto del consumo privado: 3,4%.

Crecimiento previsto del consumo público: 0,6%.

Estas cifras corresponden a proyecciones oficiales y no representan resultados económicos garantizados.

El desafío de reunir los votos

La Libertad Avanza dispone de 95 diputados y necesita reunir al menos 129 legisladores presentes para habilitar el tratamiento.

De acuerdo con las estimaciones parlamentarias difundidas, el oficialismo podría alcanzar una base cercana a 138 votos mediante acuerdos con bloques aliados y provinciales.

Sin embargo, esos respaldos todavía dependen de las negociaciones.

El avance del Presupuesto 2027 estará condicionado por la capacidad del Gobierno para conciliar sus objetivos fiscales con los reclamos de las provincias y las distintas fuerzas parlamentarias.