Adoptaron a una perrita en Venado Tuerto y terminaron imputados por abandonarla

La Justicia de Venado Tuerto imputó a dos personas por presuntos actos de crueldad animal luego de una denuncia por el abandono de Cielo, una perrita mestiza de caniche que había sido adoptada ese mismo día en el Dispensario Canino del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (IMuSCA).

Los investigados, identificados mediante las iniciales A.R.L. y N.E.H., fueron acusados de haber dejado al animal en la vía pública pocas horas después de retirarlo del establecimiento municipal. Como parte del proceso, se dispusieron medidas que les impiden adoptar, adquirir o tener mascotas bajo su responsabilidad.

Una adopción que terminó en una denuncia

El hecho investigado ocurrió el 13 de octubre de 2026, cuando una pareja de adultos mayores llegó al dispensario municipal con la intención de incorporar una mascota a su hogar.

En el lugar eligieron a Cielo, que había sido rescatada anteriormente de la calle y permanecía bajo tratamiento veterinario.

Según la investigación, los adoptantes recibieron información sobre el estado de salud del animal y los cuidados necesarios para continuar con su recuperación. Después de completar el formulario correspondiente, se retiraron en un automóvil blanco.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ese mismo día trasladaron a la perrita hasta el barrio Iturbide y la dejaron en la vía pública, sin garantizar su protección ni la continuidad de la atención veterinaria.

Una vecina que advirtió la situación intervino para resguardar al animal y posteriormente facilitar su entrega.

Las pruebas que reunió la Fiscalía

El 22 de octubre, la doctora Valeria Morales, integrante de IMuSCA, formalizó la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación.

Entre los elementos incorporados a la investigación figuran registros de las cámaras del establecimiento, información relacionada con el vehículo utilizado y publicaciones difundidas en redes sociales.

La causa quedó bajo la coordinación del fiscal Iván Gastón Raposo, mientras que Facundo Peña, responsable de la Oficina de Salidas Alternativas del MPA, desarrolló diligencias junto a la Policía de Investigaciones, la Comisaría 8ª de Elortondo y la Comisaría 2ª de Venado Tuerto.

Con esos elementos, los investigadores avanzaron en la identificación de las personas involucradas.

Imputaciones y prohibición de tener mascotas

El 30 de octubre se formalizó la imputación contra A.R.L., mientras que el 5 de noviembre se hizo lo propio con N.E.H.

A ambos se les atribuyó la presunta coautoría del delito de actos de crueldad animal, contemplado en la Ley Nacional 14.346.

Además de quedar a disposición de la Justicia, se les impuso la prohibición de adquirir, adoptar, poseer, alojar o mantener bajo su cuidado animales domésticos o de compañía, incluso mediante terceras personas.

Estas restricciones forman parte del proceso judicial y no constituyen una condena.

Una investigación que continúa abierta

Desde el Ministerio Público de la Acusación, Raposo y Peña remarcaron que adoptar una mascota implica asumir obligaciones relacionadas con su alimentación, atención sanitaria y protección.

Los funcionarios también señalaron que el abandono de un animal que necesita tratamiento veterinario puede exponerlo a riesgos para su salud.

Hasta el momento, no se difundió públicamente una declaración de las personas imputadas sobre los hechos atribuidos.

La investigación continúa en Venado Tuerto y deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.