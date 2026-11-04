Bullying: Belén Cimarelli explicó cómo detectar las señales de acoso escolar

En la previa del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, que se conmemora este jueves 5 de noviembre, la psicopedagoga Belén Cimarelli visitó los estudios de FM Sonic 103.1, donde participó de una entrevista en el programa "El Primero de la Mañana", conducido por Oscar Canavese.

Durante la conversación, la profesional, oriunda de Murphy y actualmente integrante del equipo interdisciplinario de Puerta Azul en Villa Cañás, abordó una problemática que atraviesa a las instituciones educativas y que requiere especial atención por parte de los adultos.

Cómo diferenciar un conflicto del acoso escolar

Uno de los primeros aspectos que explicó Cimarelli fue la diferencia entre una discusión habitual entre compañeros y una situación de bullying.

Según detalló, los conflictos forman parte de las relaciones cotidianas y pueden convertirse en oportunidades para que los niños aprendan a comunicarse, expresar sus emociones y establecer límites.

Sin embargo, aclaró que el acoso escolar presenta características diferentes.

"El acoso escolar son situaciones de agresiones que se dan de manera sostenida y repetida durante el tiempo", explicó.

Además, señaló que existe una desigualdad de poder entre quienes participan, lo que coloca a uno de los estudiantes en una situación de vulnerabilidad y dificulta su posibilidad de defenderse.

Las señales que las familias deben observar

Durante la entrevista, Canavese planteó una situación habitual: padres que preguntan a sus hijos cómo les fue en la escuela y reciben como única respuesta un breve "bien".

A partir de ese ejemplo, Cimarelli explicó que existen comportamientos que pueden advertir sobre situaciones que los chicos no siempre logran expresar.

Entre las señales mencionó la negativa repentina a concurrir al colegio, las molestias físicas como dolores de panza y las excusas reiteradas para evitar determinadas actividades escolares.

La profesional aclaró que estos indicios requieren atención y acompañamiento, ya que pueden estar relacionados con diferentes dificultades.

En este sentido, remarcó la importancia de generar espacios de confianza para que niños y adolescentes puedan contar lo que les sucede sin temor a ser juzgados.

Familia, escuela y profesionales: un trabajo compartido

Otro de los puntos centrales fue la responsabilidad de los adultos frente a las situaciones de acoso.

Cimarelli utilizó una comparación para explicar la importancia del acompañamiento: describió al niño como una mesa sostenida por distintas patas, entre ellas la familia, la escuela y los profesionales.

Cuando uno de esos apoyos falla, explicó, puede verse afectado el bienestar del estudiante.

También reconoció las dificultades que enfrentan los docentes para identificar determinados conflictos en aulas numerosas y sostuvo que la comunicación entre instituciones y familias resulta fundamental.

El impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial

La conversación también incluyó el ciberacoso y la utilización de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes falsas de contenido íntimo.

Cimarelli reconoció que estas situaciones plantean nuevos desafíos para las familias, las instituciones educativas y los profesionales.

Ante un episodio de estas características, recomendó comunicar lo sucedido a la escuela y buscar acompañamiento profesional, evitando que el problema quede sin intervención.

Un mensaje para los adultos

Sobre el cierre, la psicopedagoga insistió en que la prevención del bullying no depende exclusivamente de los estudiantes.

"Los adultos tenemos que aprender a mirar un poco más, a escuchar más, acompañar más", expresó.

Cimarelli atiende en Puerta Azul, un espacio interdisciplinario de Villa Cañás que reúne profesionales de psicopedagogía, psicología, fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional y trabajo social, entre otras especialidades.

La entrevista concluyó con la posibilidad de realizar nuevos encuentros para abordar el vínculo entre niños, adolescentes, redes sociales y tecnología.