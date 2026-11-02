Samsung advierte que la escasez de memorias RAM podría agravarse en 2027

La industria tecnológica enfrenta un escenario de restricciones en el suministro de memorias RAM, uno de los componentes fundamentales para el funcionamiento de computadoras, servidores y otros dispositivos electrónicos. Según las proyecciones de Samsung Electronics, la situación podría agravarse durante 2027 como consecuencia del crecimiento de la infraestructura destinada a inteligencia artificial.

La advertencia fue presentada en el marco de los últimos resultados financieros de la empresa surcoreana, difundidos por medios especializados. Allí, Samsung señaló que las inversiones en centros de datos y sistemas de IA continuarán impulsando la demanda de memorias de alto rendimiento.

La compañía considera que el incremento de las necesidades de procesamiento podría superar la disponibilidad de determinados componentes, generando nuevas presiones sobre el mercado.

Por qué la inteligencia artificial está afectando al mercado de memorias

El crecimiento de la inteligencia artificial requiere una infraestructura tecnológica capaz de procesar grandes volúmenes de información. Para ello, las empresas necesitan servidores equipados con procesadores y sistemas de memoria de elevada capacidad y velocidad.

Uno de los componentes más demandados es la memoria HBM, utilizada especialmente en aceleradores de inteligencia artificial. Su fabricación compite por recursos industriales con otras categorías de memorias, entre ellas las DRAM convencionales.

Samsung explicó que el traslado de capacidad productiva hacia memorias HBM representa una limitación para ampliar la oferta de otros componentes.

Este cambio en las prioridades de fabricación puede reducir la disponibilidad de determinados productos destinados a computadoras personales y otros equipos electrónicos.

Samsung anticipa mayores dificultades durante 2027

En su presentación financiera, la empresa sostuvo que el gasto de capital destinado a infraestructura de inteligencia artificial continuará aumentando a medida que se expanda el sector.

Según la compañía, ese crecimiento podría agravar la escasez de suministro respecto de los niveles registrados durante 2026.

Al mismo tiempo, Samsung informó un incremento del 15% en las ventas de su negocio de semiconductores, de acuerdo con los datos reproducidos por la publicación especializada WCCFTech.

El resultado refleja el crecimiento comercial de esta actividad, aunque no implica necesariamente una recuperación del abastecimiento.

Qué consecuencias podría tener para computadoras y celulares

La disponibilidad de memorias influye directamente en los costos de fabricación de numerosos dispositivos tecnológicos.

Una oferta limitada puede provocar incrementos en los precios mayoristas de componentes y, dependiendo de las decisiones comerciales de cada fabricante, trasladarse al valor final de computadoras, notebooks y otros equipos.

Sin embargo, el impacto sobre los consumidores no será necesariamente uniforme. Los precios también dependen de los contratos de suministro, los inventarios disponibles y las condiciones comerciales de cada mercado.

En Argentina, además, la evolución del dólar, los costos de importación y los márgenes de comercialización pueden modificar el precio final de los productos.

Por el momento, no se dispone en la información analizada de una estimación específica sobre cuánto podrían aumentar las memorias RAM en el mercado argentino.

Un problema que podría extenderse hasta 2028

Las proyecciones de Samsung indican que las restricciones de producción podrían mantenerse más allá de 2027, especialmente si continúa creciendo la demanda vinculada con la inteligencia artificial.

De todos modos, se trata de un escenario estimado por la compañía y no de una confirmación de que la escasez persistirá durante todo 2028.

La evolución dependerá de las inversiones industriales, la ampliación de capacidad productiva y el comportamiento de la demanda global.