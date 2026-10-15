Rockstar Games publicó este jueves 15 de octubre el tráiler de lanzamiento de Grand Theft Auto VI, la próxima entrega de su franquicia de mundo abierto. El video ofrece nuevas imágenes de los protagonistas, escenarios urbanos, persecuciones y situaciones vinculadas con la historia principal.

El lanzamiento del videojuego está programado para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, según confirmó la compañía en sus canales oficiales.

Un nuevo recorrido por Vice City y el estado de Leonida

El avance tiene una duración aproximada de un minuto y medio y combina secuencias narrativas con fragmentos de jugabilidad. Las imágenes permiten observar diferentes ambientes del estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, donde se desarrolla la historia.

Vice City vuelve a ocupar un lugar central dentro del universo de GTA. La ciudad presenta una ambientación contemporánea, con avenidas, playas, establecimientos comerciales y distintos espacios que forman parte del mundo abierto.

Rockstar también muestra situaciones de acción y nuevos momentos protagonizados por Jason y Lucía, quienes deberán enfrentar las consecuencias de un robo que no sale como estaba previsto.

Jason y Lucía, los protagonistas de la nueva historia

La trama gira alrededor de dos personajes que terminan involucrados en una conspiración criminal que se extiende por Leonida.

Según la descripción oficial, ambos deberán apoyarse mutuamente para sobrevivir después de que una operación delictiva los coloque en una situación cada vez más complicada.

Esta estructura narrativa permitirá seguir una historia centrada en la relación entre los protagonistas, dentro de un escenario que combina delincuencia, vida urbana y distintas situaciones propias de la franquicia.

Por otro lado, el tráiler incorpora una nueva pieza musical titulada Flower in a Hurricane, interpretada por Justice junto con Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard. La canción forma parte de la propuesta musical que acompañará al videojuego.

El tráiler fue capturado en PlayStation 5

Uno de los datos técnicos confirmados por Rockstar es que las imágenes del avance fueron capturadas íntegramente en una consola PlayStation 5.

Sin embargo, el material promocional no permite determinar por sí solo cómo será el rendimiento final del videojuego en todas las plataformas disponibles.

La empresa también publicó anteriormente un video extendido que permite conocer con mayor profundidad distintos aspectos de la experiencia de juego.

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La fecha oficial de lanzamiento continúa fijada para el jueves 19 de noviembre de 2026.

Por el momento, las plataformas confirmadas son PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar todavía no anunció una fecha específica para computadoras, pese a las versiones que circulan sobre una posible adaptación posterior.

A poco más de un mes del estreno, la compañía intensifica la difusión de materiales promocionales de una entrega que llegará más de trece años después de GTA V.

El próximo paso será conocer cómo se trasladan las características mostradas en los avances a la versión definitiva que recibirán los jugadores.