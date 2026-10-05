Brandon Joel “Josedeodo” Villegas escribió una nueva página para los esports argentinos al consagrarse campeón del LCS Summer 2026 de League of Legends con Team Liquid. El conjunto norteamericano derrotó 3-1 a LYON en la final disputada en la Gas South Arena de Duluth, Georgia, y el jungla argentino fue elegido como el jugador más valioso de la serie decisiva.

La consagración también representó un registro inédito para la región: Josedeodo se convirtió en el primer jugador latinoamericano en ganar la LCS, condición que fue destacada por la propia cuenta oficial de LoL Esports después de la definición.

Team Liquid comenzó la serie con dos victorias consecutivas. En el primer mapa, Josedeodo utilizó a Lee Sin y terminó con cinco eliminaciones, una muerte y ocho asistencias. En el segundo volvió a ocupar un lugar determinante con Qiyana y registró ocho eliminaciones, dos muertes y diez asistencias.

LYON reaccionó en el tercer mapa y descontó para colocar la serie 2-1. Sin embargo, Team Liquid recuperó el control en el cuarto enfrentamiento y cerró la definición con una diferencia de 15-1 en eliminaciones y una partida que duró 27 minutos. Josedeodo utilizó a Wukong en el encuentro que terminó asegurando el campeonato.

Su rendimiento durante la serie le permitió quedarse además con el premio al MVP de las Finales, completando una temporada en la que también había sido seleccionado para el primer equipo All-Pro de la competencia.

El camino de Team Liquid hacia el título

Team Liquid había finalizado segundo en la fase regular con un registro de seis series ganadas y una derrota. En los playoffs superó 3-0 a FlyQuest y posteriormente venció 3-1 a Cloud9 para acceder a la definición.

La final ante LYON tenía además un antecedente inmediato. Ambos equipos se habían enfrentado por el campeonato del Spring Split y en aquella oportunidad LYON había ganado 3-0. El Summer permitió a Liquid revertir ese resultado y volver a conquistar la principal competencia de Norteamérica.

LEAGUE OF LEGENDS · LCS SUMMER 2026 EL CAMINO DE TEAM LIQUID AL TÍTULO Del segundo puesto en la fase regular a la consagración ante LYON. FASE REGULAR TEAM LIQUID 2° puesto 6-1 PLAYOFFS PLAYOFFS Team Liquid vs. FlyQuest 3-0 PLAYOFFS Team Liquid vs. Cloud9 3-1 GRAN FINAL Team Liquid vs. LYON Gas South Arena · Duluth, Georgia 3-1 CAMPEÓN FIGURA DE LA FINAL 🇦🇷 JOSEDEODO MVP de las Finales Team Liquid clasificó directamente al main stage de Worlds 2026

Para Josedeodo, el campeonato representa otro paso en una trayectoria internacional que comenzó a ganar reconocimiento mundial durante Worlds 2020 con Rainbow7. En 2021 llegó a la LCS para representar a FlyQuest y, después de regresar a Latinoamérica, se incorporó a Team Liquid a finales de 2025.

El próximo desafío será nuevamente internacional. Team Liquid consiguió la clasificación directa al escenario principal de Worlds 2026, donde Josedeodo volverá al máximo torneo competitivo de League of Legends seis años después de su primera participación.