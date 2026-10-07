Dragon Ball volverá a tener un estreno internacional este domingo 11 de octubre con la llegada de Dragon Ball Super: Beerus, la nueva producción de Toei Animation que recupera el comienzo de Dragon Ball Super y reconstruye la historia del enfrentamiento entre Goku y el Dios de la Destrucción.

Crunchyroll confirmó que la serie estará disponible desde el 11 de octubre en América Latina, además de Estados Unidos, Canadá, Europa y otros mercados. El lanzamiento se realizará en simultáneo con la nueva etapa de emisión del anime en Japón.

No es la continuación de Dragon Ball Super

Una de las principales aclaraciones pasa por el contenido. Dragon Ball Super: Beerus no continúa directamente la historia donde terminó el anime televisivo en 2018.

Toei Animation define el proyecto como una edición “ENHANCED”. La producción vuelve sobre los primeros acontecimientos de Dragon Ball Super, con Beerus despertando de su prolongado sueño y comenzando la búsqueda de un Saiyajin capaz de enfrentarlo.

El estudio trabajó durante varios años en esta reconstrucción. Según la información oficial, se incorporó una importante cantidad de nuevos cortes y escenas redibujadas, mientras que el material existente fue revisado y renderizado nuevamente.

Además, fueron renovados distintos aspectos sonoros y se realizaron nuevas grabaciones de voces, junto con música y efectos. La estructura narrativa también fue reconstruida con el objetivo de presentar una versión diferente de aquella estrenada originalmente en 2015.

Goku y Beerus vuelven a enfrentarse

Masako Nozawa continúa interpretando a Son Goku en la versión japonesa, mientras que Koichi Yamadera regresa como Beerus.

La historia comienza varios años después de la batalla contra Majin Buu. Mientras la Tierra atraviesa un período de paz, Beerus despierta y comienza a buscar información sobre un poderoso Saiyajin. Ese recorrido termina colocándolo frente a Goku y sus aliados.

Las escenas de combate aparecen entre los principales puntos sobre los que trabajó Toei Animation para esta nueva edición.

¿También estará disponible en Netflix?

Netflix cuenta con una ficha correspondiente a Dragon Ball Super: Beerus, aunque el calendario requiere una aclaración.

Distintos medios especializados de Latinoamérica informaron que los episodios comenzarían a incorporarse desde el 16 de octubre en la región, varios días después del simulcast de Crunchyroll. Sin embargo, esa fecha debe considerarse por ahora una versión no confirmada oficialmente para Argentina, ya que la ficha pública de Netflix consultada no establece el día de estreno en el país.

De esta manera, la fecha confirmada para los espectadores argentinos es el domingo 11 de octubre a través de Crunchyroll.

El proyecto tampoco debe confundirse con Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, la producción anunciada para continuar la historia posterior al Torneo del Poder y adaptar el arco de la Patrulla Galáctica.