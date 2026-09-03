Sony Interactive Entertainment presentó dos nuevos controles inalámbricos DualSense de edición limitada inspirados en Grand Theft Auto VI, uno de los lanzamientos más esperados del calendario de videojuegos de 2026. Los accesorios estarán disponibles en versiones blanca y negra y comenzarán a comercializarse a partir del 19 de noviembre.

La presentación se realizó este jueves 3 de septiembre durante el State of Play de PlayStation. Los modelos fueron denominados oficialmente DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition y DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto VI White Limited Edition.

Ambos diseños toman elementos visuales de Vice City, una de las principales localizaciones del nuevo juego de Rockstar Games. Los controles incorporan un acabado brillante que modifica su tonalidad según la incidencia de la luz, detalles de palmeras moldeados sobre la carcasa y la identificación oficial de Grand Theft Auto VI.

La edición blanca utiliza una combinación de tonos claros y pastel relacionada por Sony con las playas y el amanecer de Vice City. Por otro lado, la variante negra utiliza tonalidades más oscuras combinadas con sectores violetas y azulados, vinculados por la compañía con la vida nocturna de la ciudad.

Más allá de los cambios estéticos, los controles mantienen las funciones características del DualSense de PlayStation 5. Según indicó Sony, Grand Theft Auto VI utilizará la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos para modificar las sensaciones y la resistencia de los controles de acuerdo con diferentes situaciones del juego. El alcance concreto de esa integración todavía deberá evaluarse una vez publicado el título.

Introducing the Grand Theft Auto VI Limited-Edition DualSense Wireless Controllers, inspired by Vice City and available November 19. First details here: https://t.co/rbxG0I8B0w pic.twitter.com/PUCEYcwHnT — PlayStation (@PlayStation) September 3, 2026

Las reservas comenzarán el 10 de septiembre. Sony fijó como precio recomendado USD 84,99 en Estados Unidos, €84,99 en Europa, £74,99 en Reino Unido y ¥12.480 en Japón.

Sin embargo, la disponibilidad será diferente según el mercado. La versión blanca estará disponible en cantidades limitadas mediante PlayStation Direct y comercios participantes. La negra tendrá una distribución más restringida en los territorios donde funciona la tienda directa de PlayStation y llegará a otras regiones mediante distribuidores seleccionados.

Hasta el momento, el anuncio oficial no establece un precio específico para Argentina ni identifica qué comercios del país podrían ofrecer los nuevos modelos.

El lanzamiento de ambos controles coincidirá con Grand Theft Auto VI, previsto para el 19 de noviembre. El videojuego tendrá como protagonistas a Jason y Lucia y estará ambientado en Leonida, territorio ficticio que incluye una nueva versión de Vice City.

Sony aclaró que tanto las fechas como la disponibilidad definitiva de los mandos pueden cambiar según cada país o región.