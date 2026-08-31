Sony Interactive Entertainment dejará de producir discos físicos para todos los juegos nuevos que se lancen en consolas PlayStation a partir de enero de 2028. La compañía confirmó la decisión el 1 de julio y explicó que los futuros estrenos se comercializarán únicamente en formatos digitales, tanto en PlayStation Store como a través de comercios.

La medida no afectará a los juegos que ya fueron publicados en formato físico ni a aquellos que tengan lanzamiento en disco antes de enero de 2028. De esta manera, la desaparición del disco será gradual y estará concentrada en los nuevos títulos que aparezcan después de la fecha establecida.

Según la comunicación oficial, la empresa tomó la decisión por el cambio registrado en los hábitos de consumo. Sony sostiene que las compras digitales superan ampliamente a las físicas y que el nuevo esquema permitirá adaptar la distribución a la manera en que buena parte de los usuarios accede actualmente a los videojuegos.

Reuters informó, a partir de datos de la propia compañía, que cerca del 80% de las ventas de juegos completos de Sony durante el ejercicio fiscal 2025 correspondieron a descargas digitales.

El anuncio reabrió el debate sobre qué implica comprar un videojuego digital. A diferencia de una copia en disco, que tradicionalmente puede conservarse, prestarse o revenderse, el acceso digital queda asociado a una cuenta y sujeto a las condiciones establecidas por la plataforma.

Para coleccionistas y sectores dedicados a la preservación de videojuegos, el cambio plantea interrogantes sobre el acceso a largo plazo a determinados títulos, especialmente ante eventuales cierres de tiendas o servicios digitales.

Por otro lado, el formato físico tampoco garantiza actualmente una independencia completa de Internet. Numerosos videojuegos requieren actualizaciones, descargas adicionales o conexión para habilitar determinadas funciones. En este marco, la discusión también alcanza a la conservación, la posibilidad de reventa y la dependencia de las plataformas.

Grand Theft Auto VI aparece como uno de los ejemplos más visibles de esta transición. El juego de Rockstar Games tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Distintos medios informaron que su presentación comercial en caja utiliza un código para descargar el videojuego en lugar de contener el juego completo en un disco.

Además, el cambio tendrá impacto sobre comercios, distribuidores y el mercado de segunda mano. La eliminación de fabricación y transporte puede reducir determinados costos logísticos, aunque hasta el momento Sony no anunció que esa diferencia vaya a trasladarse al precio final que pagan los consumidores.

La transición tendrá todavía más de un año para desarrollarse. Hasta enero de 2028 podrán continuar apareciendo nuevos juegos en disco, mientras la industria comienza a definir cómo funcionará un mercado en el que el soporte físico tendrá cada vez menos participación.