Este viernes 30 de octubre, Diego Armando Maradona habría cumplido 66 años. En esa fecha, Gimnasia y Esgrima La Plata decidió recordarlo mediante una carta leída por varios integrantes de su plantel profesional y compartida a través de las redes sociales de la institución.

El homenaje estuvo dedicado especialmente al vínculo que el exfutbolista construyó con el club platense desde su llegada como director técnico en septiembre de 2019.

Ignacio Fernández, Nicolás Barros Schelotto, Nelson Insfrán e Ignacio Miramón participaron de la grabación, en la que repasaron el significado que tuvo Maradona para el fútbol argentino y para la historia reciente del Lobo.

Una carta para recordar su paso por el Lobo

El mensaje comenzó con palabras dirigidas directamente a Diego, en las que los jugadores destacaron su influencia sobre distintas generaciones de futbolistas.

Nelson Insfrán recordó especialmente la jornada de su presentación en el estadio Juan Carmelo Zerillo, cuando miles de hinchas se acercaron para recibirlo.

En uno de los fragmentos, el arquero expresó que la decisión de Maradona de dirigir a Gimnasia sigue teniendo un significado especial para quienes forman parte de la institución.

La carta también remarcó que, desde aquella llegada, Diego quedó incorporado a la identidad deportiva y social del club.

Nacho Fernández y un recuerdo personal

Uno de los momentos centrales del video tuvo como protagonista a Ignacio Fernández.

El mediocampista recordó que Maradona lo había elegido como el mejor futbolista del campeonato argentino durante una entrevista televisiva realizada en 2019.

Además, vinculó su presente como capitán de Gimnasia con el recuerdo del exentrenador y el significado de representar los colores del club.

El agradecimiento de los jugadores

Ignacio Miramón también participó del mensaje y expresó su deseo de poder agradecerle personalmente a Maradona por su trayectoria y por haber elegido a Gimnasia para regresar al fútbol argentino.

El cierre de la carta estuvo dedicado a mantener presente su recuerdo a través de la camiseta, el escudo y las futuras generaciones de futbolistas e hinchas.

El plantel concluyó con un saludo de cumpleaños dirigido a Diego, en una publicación que volvió a poner en primer plano la relación que mantuvo con la institución.

Gimnasia, el último equipo que dirigió Maradona

Diego Armando Maradona asumió la conducción técnica de Gimnasia en septiembre de 2019, luego de su experiencia en el fútbol mexicano.

Su llegada provocó una importante convocatoria de hinchas en La Plata y marcó su regreso como entrenador a la Primera División argentina.

Durante su etapa en el Lobo atravesó diferentes situaciones deportivas y de salud. El 25 de noviembre de 2020 falleció a los 60 años, cuando todavía era oficialmente el entrenador del equipo.

A casi seis años de su muerte, Gimnasia volvió a recordarlo en una fecha que mantiene una significación particular para el fútbol argentino.