River llega al Superclásico con tres bajas y una duda importante

River afronta los últimos entrenamientos antes del Superclásico frente a Boca con dificultades para completar su plantel. A las tres ausencias confirmadas por lesión se suma la incertidumbre sobre Aníbal Moreno, cuya presencia en la Bombonera parece cada vez menos probable.

El mediocampista volvió a trabajar de manera diferenciada durante la práctica del jueves y será evaluado nuevamente este viernes. Su evolución física determinará si Leonardo Ponzio puede incluirlo entre los convocados para el encuentro del domingo.

Aníbal Moreno, la principal preocupación de River

El volante había regresado a la competencia frente a Belgrano, luego de permanecer 45 días alejado de las canchas por una discopatía lumbar.

Tras completar una actuación que le permitió recuperar la titularidad, volvió a integrar el equipo inicial ante Racing. Sin embargo, apenas transcurridos 15 minutos, pidió el cambio debido a molestias en la espalda y en uno de sus gemelos.

Los estudios posteriores no detectaron una lesión muscular en el gemelo, aunque el futbolista continúa sin entrenarse con normalidad.

Su posible ausencia representa un inconveniente para Ponzio, principalmente porque el plantel también tiene lesionado a Fausto Vera, otro de los jugadores que puede desempeñarse como mediocampista central.

Fausto Vera tampoco estará frente a Boca

El mediocampista sufrió un desgarro en el isquiotibial durante el partido frente a Belgrano, en Córdoba, cuando había ingresado desde el banco de suplentes.

Según los plazos de recuperación informados, todavía necesita al menos diez días más para regresar a la actividad.

La ausencia de Vera limita las variantes disponibles en la zona central del campo. En este escenario, Lucas Silva aparece como una de las piezas sobre las que Ponzio deberá construir el funcionamiento del mediocampo.

Portillo y Ruberto apuntan a regresar en 2027

Las otras dos ausencias corresponden a futbolistas que atraviesan procesos de rehabilitación más prolongados.

Juan Carlos Portillo sufrió el 12 de febrero la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Actualmente transita la etapa final de recuperación y podría recibir el alta médica en las próximas semanas.

Sin embargo, la planificación contempla que vuelva a trabajar plenamente con el plantel durante la pretemporada de 2027.

Por su parte, Agustín Ruberto sufrió el 12 de mayo su segunda rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El delantero continúa con su rehabilitación y todavía no tiene una fecha oficial de regreso. Las estimaciones más favorables ubican su posible retorno a comienzos del próximo año.

La última práctica será determinante

Con tres jugadores descartados y Moreno todavía en evaluación, Ponzio deberá resolver cómo conformar el mediocampo para visitar a Boca.

La práctica de este viernes permitirá conocer si el entrenador puede recuperar al volante o si deberá recurrir a otras alternativas del plantel.

River llegará así a uno de los compromisos centrales de su calendario con varias modificaciones obligadas y la expectativa puesta en la evolución de Moreno.