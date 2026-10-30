La Fórmula 1 pone en marcha este viernes 30 de octubre la actividad correspondiente al Gran Premio de México 2026, 21ª fecha del campeonato mundial. El escenario será el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde los equipos comenzarán a trabajar en la puesta a punto de sus monoplazas.

Para los seguidores argentinos, la atención estará puesta en Franco Colapinto, quien tendrá una participación diferente durante la primera jornada del fin de semana.

El piloto de Alpine no estará presente en la primera práctica libre, programada para las 15:30 de Argentina. Su lugar será ocupado por el italiano Gabriele Minì, en cumplimiento del programa de participación de pilotos debutantes de la Fórmula 1.

Por qué Colapinto no correrá la primera práctica

Alpine anunció que Minì tendrá la oportunidad de conducir el monoplaza durante la sesión inicial del viernes. La decisión responde a las obligaciones reglamentarias que tienen las escuderías de incorporar pilotos debutantes en determinadas prácticas libres de la temporada.

De esta manera, Colapinto deberá esperar hasta la segunda sesión para comenzar su trabajo en pista.

Su participación está prevista para las 19:00, cuando tendrá la oportunidad de completar vueltas y reunir información de cara a la clasificación y la carrera.

A qué hora son las prácticas libres del GP de México

Característica Dato Longitud 4,304 km Vueltas de carrera 71 Distancia total 305,354 km Primer Gran Premio 1963 Récord de vuelta Valtteri Bottas, 1:17.774 (2021)

Dónde ver en vivo a Colapinto en el GP de México

La cobertura televisiva del Gran Premio de México está anunciada en Argentina a través de Fox Sports. También se informa disponibilidad mediante Disney+, de acuerdo con las condiciones de contratación de la plataforma..

Cómo es el circuito Hermanos Rodríguez

El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Ciudad de México, es uno de los escenarios históricos de la Fórmula 1. Su principal particularidad es la altitud, superior a los 2.000 metros sobre el nivel del mar, una condición que influye en el rendimiento aerodinámico y en la refrigeración de los vehículos.

El trazado tiene 4,304 kilómetros de extensión y atraviesa el sector del antiguo estadio de béisbol, uno de los puntos característicos del circuito.

Característica Dato Longitud 4,304 km Vueltas de carrera 71 Distancia total 305,354 km Primer Gran Premio 1963 Récord de vuelta Valtteri Bottas, 1:17.774 (2021)

Qué buscará Colapinto en la segunda práctica

Al no participar de la sesión inicial, Colapinto tendrá menos tiempo de conducción durante el viernes. Por ese motivo, su trabajo en la PL2 será importante para evaluar el comportamiento del Alpine y preparar las siguientes actividades.

La jornada también permitirá observar el rendimiento de los distintos equipos en un circuito donde las condiciones de altitud representan un factor técnico particular.

El fin de semana continuará con la tercera práctica libre, la clasificación y la carrera principal.