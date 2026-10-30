La dirigencia de Racing Club decidió separar del plantel profesional a Alfonso Espino, luego de una discusión que el futbolista habría mantenido con el director deportivo, Sebastián Saja. La medida se conoció este jueves 29 de octubre, el defensor comenzará a entrenarse por separado desde este viernes.

La decisión llega en un contexto de escasa participación deportiva y después del episodio protagonizado por el uruguayo con un grupo de hinchas durante el clásico frente a Independiente, cuando respondió con gestos e insultos a los cuestionamientos recibidos desde las tribunas.

Del conflicto con los hinchas a la separación del plantel

La situación de Espino se había complicado después del clásico de Avellaneda. Durante aquel encuentro, algunos simpatizantes cuestionaron su estado físico y el futbolista respondió mostrando su abdomen e intercambiando insultos.

Tras ese episodio, el defensor dejó de integrar las convocatorias del entrenador Sebastián Romero, conocido como Chirola. No fue considerado para el partido ante River y tampoco estaba previsto que participara del encuentro frente a Aldosivi.

De acuerdo con la información difundida, posteriormente se produjo una discusión entre Espino y Saja. Aunque trascendió que el malestar por su exclusión pudo haber originado el intercambio, esa circunstancia permanece como una versión no confirmada.

Un refuerzo que tuvo poca continuidad

Espino llegó a Racing durante el último mercado de pases, con el pase en su poder tras su salida de Rayo Vallecano. Su incorporación buscaba cubrir el sector izquierdo de la defensa después de la partida de Gabriel Rojas.

Sin embargo, el uruguayo no logró consolidarse en el equipo. Según las estadísticas, acumuló apenas 163 minutos en el Torneo Clausura, distribuidos en tres partidos, dos de ellos como titular. Además, integró la formación inicial en el encuentro de Copa Argentina frente a Defensa y Justicia.

Con el correr de las fechas, Ignacio Rodríguez comenzó a ocupar el sector, pese a que no es su posición habitual.

Qué pasará con el futuro de Espino en Racing

Por el momento, la determinación informada implica que el futbolista continuará su preparación física y deportiva en el predio Tita Mattiussi, pero sin trabajar junto al resto del plantel profesional.

No trascendieron detalles sobre una eventual sanción contractual ni sobre negociaciones para una salida anticipada. Tampoco se conoció públicamente la versión del jugador respecto de la discusión con Saja.

En este marco, su continuidad después de diciembre aparece como uno de los asuntos pendientes de resolución.

Racing, mientras tanto, afronta el cierre del Torneo Clausura, con el encuentro frente a Aldosivi y el posterior compromiso ante Barracas Central.