A pocos días del Superclásico entre Boca y River, programado para el domingo 1 de noviembre en La Bombonera, Ander Herrera volvió a referirse al fútbol argentino. El español, actualmente en Real Zaragoza, habló sobre su vínculo con Boca, destacó el compromiso de Leandro Paredes y recordó la relación de amistad que mantiene con Leonardo Ponzio, identificado históricamente con River.

En una entrevista con ESPN, el mediocampista de 37 años dejó en claro que, pese a haber finalizado su etapa en el club de la Ribera, continúa siguiendo su actualidad y mantiene una identificación con sus hinchas.

Herrera considera que Paredes ya es ídolo de Boca

Una de las principales definiciones del español estuvo relacionada con Leandro Paredes. Para Herrera, el mediocampista de la Selección Argentina ya alcanzó un reconocimiento especial dentro de Boca, independientemente de los títulos que pueda conseguir en esta etapa.

«Para mí, como hincha de Boca, Paredes ya es un ídolo», aseguró.

El exjugador del Xeneize reconoció que parte de los simpatizantes puede considerar necesario que Paredes obtenga títulos importantes para consolidar ese reconocimiento. Sin embargo, explicó que su valoración está vinculada principalmente con el compromiso que observa en el futbolista.

También sostuvo que Paredes está dispuesto a jugar incluso cuando presenta molestias físicas y destacó su decisión de priorizar los compromisos con Boca.

Estas consideraciones corresponden a la opinión personal de Herrera y no constituyen una evaluación médica sobre el estado físico del mediocampista argentino.

Su amistad con Ponzio y el deseo para el Superclásico

Otro momento de la entrevista estuvo dedicado a Leonardo Ponzio, con quien Herrera compartió vestuario durante sus primeros años como futbolista profesional en Real Zaragoza.

El español recordó que Ponzio era capitán del equipo cuando él comenzaba su carrera y destacó la relación que construyeron desde entonces.

«Es un amigo y es uno de los mejores tipos que me he encontrado en mi carrera», expresó.

Herrera también valoró su honestidad y la confianza que mantiene con él, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

Sin embargo, al referirse al encuentro entre Boca y River, estableció una diferencia entre el afecto personal y su preferencia futbolística.

«Como lo quiero mucho, le deseo lo mejor, pero yo soy de Boca», manifestó.

Además, consideró que la trayectoria de Ponzio como jugador representa un respaldo importante para afrontar las exigencias de River, aunque reconoció las dificultades que implica conducir a una institución de esa magnitud.

Su deseo fue concreto: que a su amigo le vaya bien, pero después del Superclásico.

El balance de Herrera sobre su paso por Boca

El mediocampista también repasó su experiencia en el fútbol argentino. Llegó a Boca a principios de 2025, después de finalizar su etapa anterior en el fútbol español, y disputó 29 encuentros antes de acordar la rescisión de su contrato.

Su ciclo estuvo condicionado por diferentes lesiones, que afectaron su continuidad y limitaron su participación en el equipo.

Pese a esas dificultades, Herrera realizó un balance positivo de su estadía.

«Superó las expectativas, sin duda», afirmó al recordar su llegada al club.

El español explicó que, antes de incorporarse, había escuchado distintas versiones sobre las exigencias y el funcionamiento cotidiano de Boca. Sin embargo, señaló que su experiencia dentro de la institución fue diferente de algunas de esas percepciones externas.

También destacó el vínculo con los hinchas y la dimensión social del club, dos aspectos que, según contó, tuvieron un impacto importante durante su estadía en Argentina.

Boca y River, con el Superclásico cada vez más cerca

Las declaraciones de Herrera se produjeron en una semana marcada por la preparación de Boca y River para uno de los partidos más importantes del calendario argentino.

Mientras ambos equipos trabajan en sus respectivas formaciones, las palabras del español sumaron una mirada particular sobre dos protagonistas vinculados con las instituciones.

Por un lado, ratificó su admiración por Paredes. Por otro, dejó en claro que su amistad con Ponzio se mantiene al margen de la rivalidad deportiva.

El próximo domingo, Boca recibirá a River en La Bombonera, en un encuentro que volverá a concentrar la atención del fútbol argentino.