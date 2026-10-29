Inter Miami abrirá la temporada Sprint de la MLS en 2027

Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, abrirá el 19 de febrero de 2027 la temporada Sprint de la Major League Soccer (MLS), una competencia reducida que permitirá modificar el calendario del fútbol estadounidense. El encuentro inaugural será ante Cincinnati en el Nu Stadium de Miami, según el cronograma anunciado por la liga.

El torneo se disputará durante el primer semestre y tendrá una fase regular de 14 partidos por equipo. Después se jugarán los playoffs, con una final prevista para el 31 de mayo. Será una campaña de transición para que la MLS pase a comenzar sus temporadas a mitad de año, en línea con las ligas europeas.

El cambio modifica el esquema que la competencia utilizó hasta ahora: temporadas desarrolladas dentro de un mismo año calendario y con más de 30 encuentros por club en la fase regular. La denominación Sprint elegida por la organización responde, precisamente, a la menor cantidad de partidos de esta edición.

La fase regular terminará el 8 de mayo. Cada equipo jugará siete encuentros como local y siete como visitante, exclusivamente frente a rivales de su propia conferencia. Por lo tanto, durante esa etapa no habrá cruces entre clubes de las dos conferencias.

Los ocho mejores de cada conferencia avanzarán a los playoffs. Así, 16 equipos seguirán en carrera por el título una vez completado el calendario inicial. La definición del campeonato llegará el último día de mayo, poco más de tres meses después del partido inaugural.

Entre los compromisos de Inter Miami se destaca el encuentro del 6 de marzo ante Nashville. Ese cruce tendrá como antecedente la eliminación del conjunto de Florida frente al equipo de Tennessee en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Otro partido señalado en la agenda será el clásico de Florida contra Orlando City. Se disputará el 17 de abril en el Inter.co Stadium, con Orlando como local, dentro del tramo final de la fase regular.

Antes de afrontar este formato de transición, Inter Miami deberá completar su participación en la temporada 2026. El comienzo de los playoffs de esa edición está programado para el 18 de noviembre.

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