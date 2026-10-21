River Plate afrontará las últimas tres fechas del Torneo Clausura 2026 con una baja en el mediocampo. Fausto Vera sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho durante la victoria por 3-0 ante Belgrano, en Córdoba, y su recuperación podría dejarlo fuera de lo que resta de la fase regular. En ese contexto, Santiago Espíndola aparece como una alternativa para Leonardo Ponzio.

El juvenil de 18 años ya formó parte de las convocatorias del entrenador y estuvo en el banco de suplentes frente a Sarmiento, en Junín, y Belgrano, en el estadio Mario Alberto Kempes. Aunque todavía no debutó oficialmente en Primera División, su presencia en el plantel profesional representa un avance en su recorrido dentro del club.

La lesión de Vera modifica las opciones de Ponzio

El entrenador había realizado modificaciones en el mediocampo para visitar a Belgrano. Aníbal Moreno ocupó el puesto de volante central titular, mientras que Fausto Vera comenzó entre los suplentes.

Vera ingresó durante el segundo tiempo, pero sufrió una lesión muscular que condiciona su participación en los próximos compromisos.

Según informó TyC Sports, el desgarro podría marginarlo de las tres fechas restantes del Clausura. Por el momento, la información disponible no precisa una fecha oficial para su regreso.

La ausencia del exjugador de Argentinos Juniors obliga al cuerpo técnico a revisar sus alternativas. Espíndola aparece entre los futbolistas que podrían ocupar un lugar en las próximas convocatorias, aunque no existe confirmación de que vaya a sumar minutos.

Quién es Santiago Espíndola, el juvenil que busca debutar

Espíndola llegó a River a los 13 años y comenzó su recorrido en las divisiones inferiores desempeñándose como enganche. Posteriormente fue utilizado como lateral derecho hasta consolidarse en el mediocampo.

Actualmente juega principalmente como volante central, aunque también puede desempeñarse como interno por derecha o izquierda.

Su formación incluye participaciones con las selecciones argentinas Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Disputó competencias sudamericanas y el Mundial Sub-17, además de integrar el equipo que conquistó el Torneo de L'Alcúdia en 2025.

También formó parte del seleccionado Sub-20 que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

En River integra la Reserva dirigida por Diego Barrado, donde acumuló actuaciones que le permitieron acercarse al plantel superior.

En abril de este año renovó su vínculo contractual hasta diciembre de 2030. Según la información publicada, el acuerdo contempla una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Dónde podría jugar Espíndola en River

Con Aníbal Moreno como referencia en el puesto de volante central, una posibilidad es que Ponzio utilice a Espíndola como acompañante en el mediocampo.

Su capacidad para desempeñarse como interno le permitiría competir por minutos en posiciones que actualmente ocupan Tobías Andrada y Tomás Galván.

Sin embargo, esta alternativa todavía no fue confirmada por el entrenador y dependerá de las necesidades del equipo durante los próximos partidos.

River deberá administrar su plantel en el tramo decisivo del Clausura. La lesión de Vera reduce las opciones disponibles, pero también podría abrirle espacio a un futbolista formado en las inferiores.

Por ahora, Espíndola continúa entrenándose con el plantel profesional y espera una oportunidad para disputar sus primeros minutos oficiales con la camiseta de River.