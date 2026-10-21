Palmeiras y Fluminense se enfrentarán este miércoles 21 de octubre, desde las 21:30 (hora argentina), en el Allianz Parque de San Pablo, por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El equipo local llega con ventaja tras imponerse 2-1 en el encuentro de ida disputado en el Maracaná.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira buscará asegurar su clasificación a una nueva final continental, mientras que Fluminense tendrá la obligación de revertir el resultado fuera de casa.

La serie se definirá esta noche y el ganador enfrentará en la final al vencedor del cruce entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.

Qué necesita cada equipo para clasificarse

Palmeiras cuenta con dos resultados favorables: una victoria o un empate le permitirán avanzar directamente a la final.

Por su parte, Fluminense necesita ganar por una diferencia mínima de dos goles para quedarse con la clasificación. Si consigue imponerse por un solo tanto, la serie quedará igualada y se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

El resultado de la ida, con goles atribuidos a José Manuel López, Marlon Freitas y Wesley Natã, dejó abierta la definición entre los dos equipos brasileños.

Cómo llegan Palmeiras y Fluminense

Palmeiras afronta el compromiso después de una victoria como visitante frente a Athletico Paranaense por el campeonato brasileño.

Además, de acuerdo con los antecedentes publicados por TyC Sports, acumula 22 partidos sin perder como local en competencias continentales.

Abel Ferreira volverá a dirigir desde el banco después de cumplir una fecha de suspensión. Entre las principales dudas aparece Vitor Roque, quien arrastra una lesión en el tobillo derecho y no había podido entrenarse con normalidad.

Por otro lado, Jefté no estaría disponible debido a una suspensión preventiva vinculada a un procedimiento antidopaje.

Fluminense, dirigido por Marcão, llega después de perder 2-1 frente a Santos en el Brasileirão. Con ese resultado, según la información de origen, acumula tres derrotas consecutivas y ocupa el quinto puesto del campeonato con 51 unidades.

El conjunto carioca buscará modificar esa tendencia y conseguir una victoria que le permita continuar en la competencia.

Las probables formaciones

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez; Jhon Arias y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Guilherme Arana; Matheus Martinelli, Hércules o Nonato, Paulo Henrique Ganso; Agustín Canobbio, Jefferson Savarino y Hulk. DT: Marcão.

Ambas alineaciones están sujetas a confirmación oficial.

A qué hora juegan y dónde ver el partido

El encuentro está programado para las 21:30 de Argentina y tendrá como escenario el Allianz Parque, también denominado Nubank Parque, en San Pablo.

La transmisión anunciada corresponde a Fox Sports por televisión y Disney+ Premium mediante streaming.

El árbitro designado, según la información difundida, es el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que su compatriota Andrés Cunha estará a cargo del VAR.

La clasificación se resolverá esta noche y determinará uno de los dos finalistas de la Copa Libertadores 2026.