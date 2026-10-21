El futuro de Lisandro Martínez en Manchester United comenzó a generar interrogantes en Inglaterra y Barcelona aparece entre los clubes que estarían siguiendo su situación. El defensor de la Selección Argentina fue protagonista de declaraciones críticas hacia la dirigencia del equipo inglés, mientras se aproxima una etapa importante para definir su continuidad.

Información de Sky Sport, el conjunto catalán tomó nota del escenario contractual del futbolista y podría evaluar su incorporación durante el próximo mercado de pases. Por el momento, no se informó sobre una oferta formal ni sobre negociaciones entre las instituciones.

Las declaraciones que generaron incertidumbre en Manchester United

La situación del defensor argentino tomó repercusión después de la derrota de Manchester United por 2-0 frente al Atlético de Madrid, por la Champions League.

Tras ese encuentro, Martínez manifestó su preocupación por la conformación del plantel y cuestionó decisiones de la dirigencia vinculadas con los refuerzos.

Sus declaraciones alimentaron las especulaciones sobre una posible salida. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación pública de que el jugador haya solicitado abandonar el club.

En este marco, la situación contractual adquiere relevancia para cualquier institución interesada en incorporarlo.

Cuándo termina el contrato de Lisandro Martínez

De acuerdo con la información atribuida a Sky Sport, el contrato del defensor argentino con Manchester United tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2027.

El club inglés también contaría con una opción para extender el vínculo por una temporada adicional.

Esta cláusula podría resultar determinante ante una eventual negociación. Si Manchester United decide ejercerla, conservaría al futbolista bajo contrato durante más tiempo.

Por otro lado, una falta de acuerdo sobre su continuidad podría abrir diferentes escenarios en los próximos mercados de transferencias.

Por qué Barcelona estaría interesado en el defensor argentino

Barcelona viene siguiendo alternativas para reforzar su defensa y el nombre de Lisandro Martínez habría ingresado en esa evaluación.

La información periodística recuerda que el club catalán también había observado a Cristian Romero antes de su incorporación al Atlético de Madrid.

Martínez reúne características que pueden resultar útiles para un equipo que busca defensores con capacidad de salida desde el fondo. Su experiencia en el fútbol inglés y en la Selección Argentina también forma parte de su trayectoria internacional.

No obstante, el supuesto interés todavía no se tradujo en una propuesta concreta conocida públicamente.

Su presente deportivo también genera interrogantes

En el último compromiso de Manchester United frente a Leeds, Martínez fue reemplazado durante el entretiempo.

Según la información publicada, el entrenador Michael Carrick no precisó si la modificación respondió a una cuestión física o a una decisión táctica.

Además, el defensor no aparecía entre los principales candidatos a comenzar como titular el siguiente encuentro de Champions League frente al Como, equipo en el que juega Nico Paz.

Por ahora, la continuidad de Martínez dependerá de las decisiones deportivas y contractuales que adopten las partes. Barcelona aparece como un posible destino, aunque cualquier transferencia sigue siendo una versión no confirmada.