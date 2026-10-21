La Fórmula 1 continuará su temporada 2026 este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas. La competencia contará con la participación del argentino Franco Colapinto, quien buscará completar una nueva presentación con Alpine.

La actividad comenzará el viernes 23 de octubre y finalizará el domingo 25, cuando se dispute la carrera principal.

La fecha llega después del Gran Premio de Singapur, donde Max Verstappen consiguió la victoria y Colapinto debió abandonar. Por su parte, Kimi Antonelli aparece señalado como líder del campeonato en la información publicada por el medio deportivo.

Todos los horarios del GP de Estados Unidos

El programa difundido contempla tres entrenamientos libres, una clasificación y la carrera del domingo.

Los horarios informados corresponden a Argentina:

Viernes 23 de octubre

Práctica libre 1: 14:30.

Práctica libre 2: 18:00.

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3: 14:30.

Clasificación: 18:00.

Domingo 25 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos: 17:00.

Este cronograma corresponde a la publicación original y está pendiente de confirmación con la programación oficial de Fórmula 1.

Colapinto vuelve a la pista con Alpine

Para Franco Colapinto, la competencia representa una nueva oportunidad de sumar kilómetros y buscar un resultado después de lo sucedido en Singapur.

El piloto argentino afrontará un circuito que combina rectas, curvas rápidas y sectores técnicos, características que obligan a encontrar un equilibrio entre velocidad y estabilidad del monoplaza.

Las sesiones de entrenamiento serán importantes para evaluar el rendimiento del Alpine y definir la puesta a punto de cara a la clasificación.

Por otro lado, el resultado del sábado determinará la posición de largada para la carrera del domingo, una instancia relevante en un circuito que ofrece diferentes posibilidades de sobrepaso.

Cómo es el Circuito de las Américas

El Circuito de las Américas recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 2012, cuando Lewis Hamilton consiguió la victoria con McLaren.

El trazado tiene una extensión aproximada de 5,5 kilómetros y cuenta con 20 curvas. Entre sus características se destaca la subida hacia la primera curva y una combinación de sectores inspirados en circuitos tradicionales del automovilismo internacional.

La carrera está prevista a 56 vueltas, con una distancia total cercana a los 308 kilómetros.

Lo que viene en el campeonato

Después de la competencia estadounidense, el calendario difundido contempla el Gran Premio de México, del 30 de octubre al 1° de noviembre.

Posteriormente, la Fórmula 1 continuará con las fechas de Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, donde está previsto el cierre de la temporada.

En este contexto, la presentación en Austin será una nueva referencia para evaluar el rendimiento de Colapinto y Alpine en la parte final del campeonato.