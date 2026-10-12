Valentín Gómez debutó en la Selección Argentina durante la fecha de octubre, aunque todavía no consiguió afirmarse como titular en el Real Betis. El central de 23 años ingresó en el amistoso que el equipo de Lionel Scaloni le ganó 4-0 a Bolivia en Córdoba y sumó su primera experiencia en la selección mayor.

El defensor reemplazó a Lisandro Martínez en los últimos minutos del encuentro. La convocatoria le abrió una oportunidad con la camiseta argentina en un comienzo de temporada marcado por la alternancia entre el banco de suplentes y el equipo inicial de su club.

En las primeras ocho jornadas de La Liga, Gómez fue titular en dos ocasiones. Ambas fueron como marcador central y disputó los 90 minutos: participó de la victoria por 1-0 frente a Real Sociedad y de la derrota por el mismo resultado ante Valencia.

Su presencia desde el arranque tampoco estuvo asegurada en la competencia europea. En la caída del Betis por 3-2 ante Lille, por la Champions League, entró desde el banco y jugó 29 minutos. Esa participación se sumó a un inicio de campaña en el que aún no logró sostener un lugar entre los once elegidos por Manuel Pellegrini.

Gómez llegó al conjunto de Sevilla en julio de 2025, después de su paso por Vélez, donde se había consolidado en la defensa. Durante su primera temporada en Europa atravesó la adaptación al fútbol español y ganó espacio en el equipo. El comienzo de la campaña 2026/27 lo encuentra con una participación menos estable.

El estreno internacional y las dos titularidades en el torneo español describen situaciones distintas en este tramo de su carrera: Scaloni le dio sus primeros minutos con Argentina, mientras que en Betis sigue buscando regularidad. Su próximo desafío en el club será sostener una mayor presencia en la defensa.