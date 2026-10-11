Talleres e Independiente empatan en el estadio Mario Alberto Kempes, en un encuentro de escasas llegadas por la fecha 12 del Torneo Clausura. El partido, que comenzó este domingo 11 de octubre a las 21.30, continúa en desarrollo y tuvo a la visita como protagonista de las primeras aproximaciones.

La primera llegada se produjo a los 23 minutos. Independiente elaboró una jugada por la derecha que terminó con un centro de Matías Abaldo hacia el segundo palo. Ezequiel Unsain intervino para cortar el envío y evitar que la acción avanzara dentro del área.

El primer remate al arco llegó a los 30 minutos, también para el Rojo. Luciano Cabral ensayó una media vuelta, pero el disparo salió débil y el arquero de Talleres lo contuvo sin dificultades.

Un minuto después, Santiago Montiel habilitó por la izquierda a Nahuel Banegas. El lateral, que disputa su primer partido como titular en Independiente, remató alto y desviado. Esas acciones marcaron un comienzo con poca profundidad ofensiva.

Talleres afronta el encuentro con la necesidad de recuperarse de dos derrotas ante rivales cordobeses: primero cayó contra Instituto y luego perdió el clásico frente a Belgrano. Con ocho puntos, ocupa el último puesto del Grupo A y busca sumar ante su público para recuperar terreno.

Independiente, por su parte, llegó a Córdoba con un rendimiento irregular y el objetivo de consolidarse entre los ocho equipos que acceden a los playoffs. La igualdad es parcial: el material disponible todavía no informa el resultado definitivo del encuentro.

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