Talleres e Independiente empatan en un partido con pocas llegadas

El encuentro sigue en desarrollo en el Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Clausura. El equipo cordobés busca salir del fondo del Grupo A y el Rojo pretende afianzarse entre los ocho.
Deportes11/10/2026 Oscar A. Canavese

Talleres e Independiente empatan en el estadio Mario Alberto Kempes, en un encuentro de escasas llegadas por la fecha 12 del Torneo Clausura. El partido, que comenzó este domingo 11 de octubre a las 21.30, continúa en desarrollo y tuvo a la visita como protagonista de las primeras aproximaciones.

Talleres e Independiente empatan en un partido con pocas llegadas

La primera llegada se produjo a los 23 minutos. Independiente elaboró una jugada por la derecha que terminó con un centro de Matías Abaldo hacia el segundo palo. Ezequiel Unsain intervino para cortar el envío y evitar que la acción avanzara dentro del área.

El primer remate al arco llegó a los 30 minutos, también para el Rojo. Luciano Cabral ensayó una media vuelta, pero el disparo salió débil y el arquero de Talleres lo contuvo sin dificultades.

Un minuto después, Santiago Montiel habilitó por la izquierda a Nahuel Banegas. El lateral, que disputa su primer partido como titular en Independiente, remató alto y desviado. Esas acciones marcaron un comienzo con poca profundidad ofensiva.

Talleres afronta el encuentro con la necesidad de recuperarse de dos derrotas ante rivales cordobeses: primero cayó contra Instituto y luego perdió el clásico frente a Belgrano. Con ocho puntos, ocupa el último puesto del Grupo A y busca sumar ante su público para recuperar terreno.

Independiente, por su parte, llegó a Córdoba con un rendimiento irregular y el objetivo de consolidarse entre los ocho equipos que acceden a los playoffs. La igualdad es parcial: el material disponible todavía no informa el resultado definitivo del encuentro.

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