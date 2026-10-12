Talleres empató 0-0 con Independiente en el Estadio Mario Alberto Kempes y continúa último en la zona A del Torneo Clausura. El equipo cordobés quedó con nueve puntos en la decimoquinta posición, mientras que el conjunto de Avellaneda suma 18 y se mantiene quinto, en puestos de clasificación a los playoffs.

El partido, disputado el 11 de octubre por la fecha 12, tuvo su acción decisiva cerca del final. A los 43 minutos del segundo tiempo, Nahuel Banegas convirtió de volea, pero el tanto fue invalidado por un fuera de juego previo de Santiago Montiel. La anulación dejó el marcador sin goles.

El resultado tampoco le permitió a Talleres recuperarse con una victoria después de la derrota en el clásico. Con Omar De Felippe como entrenador, el conjunto local sigue en el fondo de su grupo y se aleja de la clasificación. En la próxima jornada visitará a Boca, mientras que Independiente enfrentará a Racing en el clásico de Avellaneda.

Las principales aproximaciones del encuentro fueron del equipo visitante, que encontró respuestas de Ezequiel Unsain y también falló en la definición. Durante un primer tiempo con pocas llegadas, Independiente generó su primer acercamiento a los 23 minutos: una combinación por derecha terminó en un centro de Matías Abaldo al segundo palo que el arquero de Talleres logró cortar.

A los 30 minutos, Luciano Cabral probó con una media vuelta débil que Unsain contuvo sin dificultades. Un minuto más tarde, Montiel habilitó por izquierda a Banegas, quien terminó la acción con un remate alto y desviado en su debut como titular en el Rojo.

En el segundo tiempo, Independiente volvió a acercarse. A los 11 minutos, Ezequiel Ávila recibió una pelota profunda por derecha y buscó el primer palo con un tiro bajo, pero Unsain respondió. Dos minutos después, Cabral controló en la puerta del área y sacó un derechazo que pasó cerca del palo más lejano.

Iván Morales ingresó a los 24 minutos y enseguida tuvo una oportunidad. Tras un centro de Banegas, peinó la pelota hacia el segundo palo, aunque su intento salió apenas desviado. Luego, a los 31, Montiel partió desde la derecha, se acomodó hacia adentro y ensayó un zurdazo que pasó cerca del ángulo derecho del arco local.

La última llegada destacada terminó con la volea de Banegas y la sanción de posición adelantada. Independiente se llevó un punto de Córdoba y conservó su lugar entre los puestos de clasificación; Talleres sumó sin poder salir del último escalón de su zona.

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