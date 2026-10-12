San Lorenzo venció 1-0 a Riestra este domingo en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 12 del Torneo Clausura, y Ruben Darío Insua consiguió su primera victoria desde su regreso al banco azulgrana. El resultado llegó después de un empate ante Independiente y derrotas frente a Boca y Defensa y Justicia.

El triunfo, sin embargo, no alcanzó para ubicar al Ciclón entre los equipos que accederían a los playoffs. San Lorenzo quedó décimo en la Zona A, con 14 puntos, todavía fuera de los puestos de clasificación.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Insua valoró la actuación de sus jugadores y consideró justo el resultado. “Hicimos un buen partido y ganamos de forma merecida”, sostuvo el entrenador, que atraviesa su tercer ciclo al frente del equipo.

Su evaluación se apoyó en la entrega del plantel y en las dificultades que, según explicó, presentaba Riestra. El técnico destacó el tiempo de trabajo acumulado por el rival y su capacidad física como aspectos que le dieron valor a la victoria.

La principal observación estuvo en las oportunidades que San Lorenzo no pudo convertir. Insua consideró que el equipo había tenido posibilidades de ampliar la diferencia y evitar un cierre tan ajustado. También vinculó la posibilidad de mirar el futuro con mayor optimismo a una mejora en la eficacia.

El entrenador explicó que los cambios del segundo tiempo buscaron darle más fluidez al juego. En ese análisis, destacó la habilidad y la velocidad de Ladstatter, además de los recursos técnicos de Del Prete. Sobre Auzmendi, señaló que decidió mantenerlo hasta el final para retener a los centrales de Riestra.

Insua cerró su análisis con un mensaje para los hinchas centrado en el trabajo cotidiano. Aseguró que el compromiso del cuerpo técnico será dedicarle al equipo el tiempo necesario para entrenar y sacrificarse. “Le damos valor al lugar en el que estamos”, expresó.