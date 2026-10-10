El partido entre Rayo Vallecano y Athletic Bilbao, por La Liga de España, fue suspendido definitivamente en Vallecas por el lanzamiento reiterado de objetos desde una tribuna local. La protesta estaba dirigida contra el presidente del club madrileño, Raúl Martín Presa, y continuó pese a las interrupciones del juego y a una advertencia por los altoparlantes del estadio.

El árbitro Sánchez Martínez tomó la decisión después de que los futbolistas regresaran al campo tras una extensa pausa. El aviso al público había sido explícito: un nuevo lanzamiento provocaría la suspensión definitiva. Como siguieron cayendo objetos sobre el césped, el juez dio por terminado el encuentro.

Antes de comunicar su determinación, Sánchez Martínez reunió a los capitanes Álvaro García e Iñaki Williams y a los entrenadores Beñat San José y Edin Terzic. Luego, los jugadores visitantes saludaron a sus hinchas y comenzaron a retirarse, mientras algunos integrantes de la delegación permanecieron conversando dentro del campo.

La primera interrupción se había producido a los 13 minutos, cuando Athletic Bilbao se preparaba para ejecutar un córner. Desde la tribuna situada detrás del arco defendido por Unai Simón comenzaron a arrojar pelotitas de plástico y aviones de papel con mensajes contra el máximo dirigente de Rayo Vallecano.

Sánchez Martínez detuvo las acciones y, aunque el partido pudo reanudarse inicialmente, los lanzamientos se repitieron. La persistencia de la protesta llevó al árbitro a enviar a ambos equipos a los vestuarios. Ese retiro precedió al último intento de continuar el encuentro, que tampoco prosperó.

El reclamo también se expresó con una bandera contra Presa en una de las tribunas. Los mensajes apuntaban a la conducción de la institución y se sumaban a manifestaciones recientes de descontento entre los simpatizantes.

Durante el Trofeo Vallecas, disputado frente al Cagliari, ya se habían registrado pintadas contra el presidente y un intento de invasión del palco de autoridades. Esos antecedentes habían generado preocupación por posibles incidentes en el compromiso ante Athletic Bilbao.