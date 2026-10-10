La preinscripción para el próximo ciclo de los Jardines Materno Infantiles municipales de Venado Tuerto se realizará el martes 13 y miércoles 14 de octubre. El trámite comprende las salas de 1, 2 y 3 años y se hará mediante un enlace en la página oficial del municipio, venadotuerto.gob.ar.

Para completar los datos en la plataforma, las familias deberán tener a mano el documento físico del niño o la niña. Ese es el único requisito inmediato informado para esta primera instancia, que estará a cargo de la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural.

Aunque el período de preinscripción está anunciado para esas dos jornadas, la información difundida señala que el formulario virtual ya se encuentra habilitado desde el viernes previo. La carga de la solicitud no implica la asignación automática de una vacante: los lugares se otorgarán de acuerdo con los espacios disponibles.

Luego de recibir las solicitudes, el personal de la Dirección de Educación las evaluará y se comunicará con los tutores. Una vez asignado el lugar, las familias deberán presentar fotocopias del DNI y de la partida de nacimiento del niño o la niña. Esa documentación se entregará de manera presencial en la oficina de Educación, ubicada en 9 de Julio 530.

La red municipal incluye a los jardines Chispitas, en barrio Santa Rosa; Pinceladas-Rocío de Miel, en el complejo habitacional Mateo Fernández; Burbujitas, en Norte; y Semillitas, en Ciudad Nueva. También forman parte Huellitas, en el CIC; Manasitos, en la ONG Maná; y Rayito de Sol, en barrio Victoria.

Este último establecimiento cuenta con una sala en turno nocturno, destinada a las familias cuyos padres trabajan o estudian en ese horario.

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