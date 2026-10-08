El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, afirmó que la búsqueda de empleo en la provincia creció un 50% y vinculó ese incremento con la pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de conseguir un segundo ingreso. En declaraciones a Radio 2, señaló que la demanda de trabajo supera la capacidad de las empresas para incorporar personal.

Según explicó el funcionario, a las personas desocupadas se suman trabajadores que ya tienen una ocupación, pero necesitan otra actividad para complementar su salario. El aumento mencionado no estuvo acompañado, en el material disponible, por una precisión sobre el período de comparación ni sobre la metodología utilizada para calcularlo.

El panorama se conoce tras la difusión de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes al segundo trimestre de 2026. En el Gran Rosario, la desocupación alcanzó el 11,5%, el nivel más alto entre los 31 aglomerados urbanos relevados. Un año antes, en el mismo trimestre, había sido del 7,7%: la diferencia fue de 3,8 puntos porcentuales.

En el Gran Santa Fe, la tasa de desempleo llegó al 8,6%, frente al 5,5% del segundo trimestre de 2025. El incremento interanual fue de 3,1 puntos porcentuales. Ambos aglomerados quedaron por encima del promedio nacional, que se ubicó en el 7,9% durante ese período.

Los indicadores de desocupación y el aumento de la búsqueda laboral describen aspectos diferentes del mercado de trabajo. Las tasas del Indec corresponden a personas sin ocupación que buscan empleo en los aglomerados relevados. El planteo de Puccini también incluye a quienes tienen trabajo y buscan una actividad adicional para sostener los ingresos de sus hogares.

Para el ministro, las dificultades no se limitan a la cantidad de personas que buscan una oportunidad. También alcanzan a las empresas y las industrias, que, según sostuvo, realizan esfuerzos para conservar sus plantillas y encuentran obstáculos para absorber nuevos trabajadores en un contexto de desaceleración económica y caída del consumo.

La situación descripta por el funcionario combina así dos demandas: conseguir empleo después de perderlo o estando desocupado, y sumar otra ocupación cuando el salario resulta insuficiente. Su advertencia apunta a la dificultad del sector privado para responder a ambas necesidades mientras intenta sostener los puestos existentes.

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