Franco Colapinto se prepara para afrontar el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, que se disputará del viernes 9 al domingo 11 de octubre. El argentino intentará mejorar sus últimas actuaciones y volver a sumar puntos para Alpine en una competencia que presenta exigencias particulares por las características del circuito.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la prueba corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato y tendrá lugar en el Circuito Urbano Marina Bay, un trazado de 4,940 kilómetros y 19 curvas.

El fin de semana contará con formato sprint, por lo que los pilotos dispondrán de una sola sesión de entrenamientos libres antes de comenzar las instancias clasificatorias.

Los horarios del Gran Premio de Singapur en Argentina

La actividad comenzará el viernes 9 de octubre con la única práctica libre, prevista para las 5:30 de la mañana. Posteriormente, a las 9:30, se desarrollará la clasificación que determinará el orden de largada de la carrera sprint.

El sábado 10 tendrá dos momentos importantes. A las 6:00 se disputará la sprint, una competencia de menor duración que la carrera principal y que otorga puntos a los ocho primeros clasificados.

Más tarde, desde las 10:00, los pilotos participarán de la clasificación para definir la grilla del domingo.

La carrera principal está anunciada para el domingo 11 de octubre a las 9:00, siempre según los horarios publicados por Noticias Argentinas, pendientes de contrastación con la programación oficial.

Colapinto necesita volver a sumar puntos

El piloto argentino llega a Singapur después de dos carreras sin conseguir unidades para el campeonato.

En Azerbaiyán, de acuerdo con la información de la agencia, sufrió un accidente cuando ocupaba el décimo puesto. En su siguiente presentación debió largar desde el fondo y terminó en la decimotercera posición.

La publicación presenta una contradicción respecto de esa segunda competencia: menciona Malasia en el copete y Bahréin en el desarrollo. Por ese motivo, el antecedente requiere una verificación adicional.

En Singapur, la clasificación tendrá especial relevancia. Marina Bay es un circuito urbano en el que los sectores estrechos y las frenadas condicionan las posibilidades de sobrepaso.

Para Alpine, conseguir una buena posición de largada será uno de los objetivos del fin de semana.

La pelea por el campeonato también llega a Singapur

De acuerdo con los datos publicados por Noticias Argentinas, Andrea Kimi Antonelli lidera el campeonato con 320 puntos, mientras que George Russell se ubica segundo, a 84 unidades.

La agencia también señala que Russell afrontaría una penalización por un cambio de motor posterior a su abandono en Bahréin. Esta información necesita confirmación oficial antes de considerarse definitiva.

Mientras se desarrolla la disputa por el campeonato, Colapinto tendrá una nueva oportunidad de mejorar su rendimiento y buscar un resultado que le permita volver a sumar puntos.