Roberto “Pato” Abbondanzieri tiene una trayectoria que conecta a Mario Alberto Kempes, Diego Maradona y Lionel Messi. El ex arquero de Rosario Central coincidió con los tres referentes del fútbol argentino en diferentes momentos, desde un amistoso con la camiseta auriazul hasta su participación en la Selección nacional.

El recorrido comenzó en 1995, cuando Abbondanzieri daba sus primeros pasos como profesional en Central. En un encuentro amistoso frente a Newell’s, integró el mismo equipo que Kempes, quien atravesaba el tramo final de su carrera deportiva. Esa ocasión reunió al joven guardameta con el Matador.

La siguiente coincidencia llegó después de su incorporación a Boca Juniors. Allí compartió plantel con Maradona durante los últimos años de competencia del capitán campeón del mundo en México 1986. Por entonces, Abbondanzieri disputaba el puesto en el arco con el colombiano Óscar Córdoba.

El vínculo con Messi se produjo en la Selección argentina. Ambos integraron el plantel que disputó el Mundial de Alemania 2006, donde el equipo nacional llegó hasta los cuartos de final y quedó eliminado ante el seleccionado anfitrión en una definición por penales.

Aquel cruce tuvo circunstancias diferentes para los dos futbolistas. Abbondanzieri fue titular, pero sufrió una lesión y debió abandonar el campo durante el segundo tiempo. Messi permaneció en el banco de suplentes y no ingresó en ese partido.

Así, el amistoso de Central con Kempes, la convivencia en Boca con Maradona y la experiencia mundialista junto a Messi forman parte de un recorrido que atravesó distintas generaciones del fútbol argentino.