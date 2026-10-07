Diputados nacionales de distintos bloques impulsan una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la venta de huevos frescos y sus derivados industriales. La propuesta plantea llevar la alícuota del 21% al 10,5% y busca avanzar mediante acuerdos parlamentarios para su tratamiento en la Cámara de Diputados.

La rebaja todavía es una iniciativa legislativa. Sus promotores buscan equiparar el tratamiento tributario del huevo con el de las carnes vacuna, porcina y aviar, que cuentan con una tasa reducida. El planteo tiene especial interés para Entre Ríos, donde la actividad incluye tanto la producción para consumo de mesa como la elaboración de insumos para la industria alimenticia.

El alcance previsto comprende los huevos comercializados en cáscara y los llamados ovoproductos. Entre ellos figuran el huevo líquido, la yema, la albúmina y sus variantes deshidratadas, en polvo o en escamas. Así, la modificación abarcaría distintos eslabones de la cadena productiva y no solo la venta del producto fresco.

Entre las iniciativas del período actual se encuentra la de los diputados entrerrianos Guillermo Michel y Marianela Marclay, de Unión por la Patria, que retomaron la propuesta para incluir ambas categorías. También se sumaron intentos de Andrés Ariel Laumann, de La Libertad Avanza, y gestiones del diputado bonaerense Javier Sánchez Wrba, del PRO, para incorporar la reducción impositiva a la discusión del Presupuesto Nacional.

El reclamo tiene antecedentes en la Cámara Baja. En 2020, la entonces diputada Alicia Fregonese y el legislador Atilio Benedetti presentaron una iniciativa en el mismo sentido, identificada con el expediente 3818-D-2020. El paso que se busca ahora es unificar dictámenes en comisiones para avanzar hacia el debate en el recinto.

La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) expresó su apoyo a la reducción. Según la entidad, una alícuota del 10,5% disminuiría los incentivos para la venta informal y mejoraría las condiciones de competencia de los establecimientos que cumplen con sus obligaciones impositivas y sanitarias.

Para la cámara, la carga del 21% favorece la comercialización marginal. Desde el sector sostienen, además, que una mayor formalización permitiría compensar la caída inicial de la recaudación mediante el aumento de las ventas declaradas. Se trata de una expectativa de los impulsores de la medida, no de un resultado comprobado.

La discusión reúne así dos objetivos: igualar el tratamiento fiscal con otras proteínas animales y reducir la informalidad. Su aplicación depende de que la propuesta complete el trámite parlamentario y obtenga aprobación.