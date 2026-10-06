Jordan Pickford, arquero de Everton y de la selección de Inglaterra, se declaró culpable de conducir sin el debido cuidado o atención por un episodio ocurrido el 14 de abril en Knutsford, Cheshire. El futbolista de 32 años deberá presentarse el próximo 7 de diciembre ante el Chester Magistrates’ Court, donde se determinará la sanción correspondiente.

El incidente ocurrió cuando Pickford circulaba en un Lamborghini Urus azul por Princess Street y llegó a la intersección con Toft Road. De acuerdo con la declaración incorporada al expediente por el agente Cecil Ricardo, de Cheshire Police, el vehículo no respetó las marcas de ceda el paso e ingresó a la calle, lo que obligó a dos automóviles a frenar para evitar una colisión.

Tras observar la maniobra, Ricardo activó las luces y la sirena del patrullero y comenzó a seguir al vehículo. Según consta en las actuaciones, el agente señaló que llegó a circular a 50 millas por hora en un sector donde el límite era de 30, mientras el Lamborghini continuaba alejándose.

Este punto requiere una precisión: esa velocidad corresponde al patrullero y no permite establecer de manera directa a cuánto circulaba el vehículo de Pickford. Finalmente, el arquero advirtió la presencia policial y se detuvo.

Pickford posteriormente se declaró culpable por escrito mediante el denominado Single Justice Procedure. Además, solicitó comparecer personalmente ante el tribunal para presentar sus circunstancias atenuantes antes de conocer la resolución.

INGLATERRA EL CASO PICKFORD El arquero inglés admitió una infracción vial y espera la resolución de la Justicia. FECHA DEL HECHO 14 DE ABRIL 2026 LUGAR KNUTSFORD Cheshire, Inglaterra INFRACCIÓN CONDUCCIÓN SIN EL DEBIDO CUIDADO Pickford se declaró culpable ante la Justicia. PRÓXIMA AUDIENCIA 7 DE DICIEMBRE Chester Magistrates’ Court ⚖️ La Justicia todavía no determinó la sanción que recibirá el arquero de Everton y la selección de Inglaterra. NOVEDADES DEL SUR Deportes · Internacional

La audiencia quedó programada para el 7 de diciembre en Chester Magistrates’ Court. Hasta el momento no existe una sentencia, por lo que cualquier sanción definitiva deberá esperar a la resolución de los magistrados.

Por otro lado, el episodio ocurre mientras Pickford continúa siendo uno de los futbolistas de mayor trayectoria dentro del seleccionado inglés. El arquero disputó los Mundiales de 2018, 2022 y 2026 y también fue titular en las finales de las Eurocopas 2020 y 2024.

En Everton acumula más de 300 presentaciones desde su llegada procedente de Sunderland. Su carrera profesional comenzó precisamente en ese club y posteriormente incluyó diferentes cesiones antes de consolidarse en la Premier League.

El proceso judicial, por ahora, permanece separado de su actividad deportiva. La próxima instancia será la audiencia de diciembre, cuando Pickford podrá exponer su atenuación y el tribunal determinará qué sanción corresponde por la infracción que ya admitió.