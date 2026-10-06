La ciudad de Santa Fe será sede de la primera edición de “Fluya”, la Feria del Libro Usado y Antiguo, una propuesta que reunirá durante tres jornadas a lectores, libreros, bibliófilos y público interesado en ejemplares usados, antiguos y descatalogados.

El encuentro se desarrollará del viernes 9 al domingo 11 de octubre, de 16 a 20, en la Casa de la Cultura, ubicada en Bv. Gálvez 1274. La entrada será libre y gratuita.

La actividad es organizada conjuntamente por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Durante el viernes 9 y el sábado 10, la feria coincidirá con las actividades del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe (FILSF). De esta manera, en un mismo espacio se combinarán las propuestas vinculadas con libros usados y antiguos con la programación de literatura contemporánea prevista por el festival.

Además de la exposición y circulación de ejemplares, el domingo 11 habrá una programación específica de talleres, conferencias y espacios de lectura.

A las 16.30 se realizará un taller de reparación de libros a cargo de Belén Martínez, bibliotecóloga, encuadernadora y especialista en Conservación Documental. A las 17.15, Florencia Russo encabezará la charla “A propósito de los libros de Estela Figueroa”.

La programación continuará a las 18 con el “Gabinete de lecturas pasadas: biografía y huellas de los libros usados”, coordinado por Gisela Paggi, profesora en Letras, periodista cultural y bibliotecaria.

El cierre de las actividades especiales está previsto para las 19, con la charla “Lo analógico: comienzo de una era”, a cargo de Joaquín Díaz, creador del proyecto cultural y gastronómico Vaporeso, de Paraná.

Librerías y proyectos participantes

La feria contará con libreros de la ciudad de Santa Fe y dos proyectos invitados de la región: Caburé Libros, de Rosario, y Vaporeso, de Paraná.

También participarán Ediciones UNL, con libros descatalogados; No te prives de leer; Rueda de Libros; Libros Usados Santa Fe; Puntos Suspensivos Santa Fe; Amancay Libros; Lamaga Libros Usados; Flor de Pétalos Infinita Ediciones; Equipo Gedeón; Madariaga Libros y Hernán Gerlo.

Con esta primera edición, las instituciones organizadoras incorporan una actividad específica dedicada a la circulación y conservación del libro usado y antiguo dentro de la agenda cultural santafesina.

La programación completa puede consultarse en el sitio oficial de Santa Fe Cultura.