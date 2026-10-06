El Gobierno de Santa Fe abrió una convocatoria para cubrir 150 vacantes en la Tecnicatura Superior en Investigación Criminal, una carrera destinada a formar personal especializado que posteriormente podrá aspirar a incorporarse a la Policía provincial.

La inscripción comenzó el 5 de octubre y permanecerá habilitada hasta el 5 de noviembre de 2026 inclusive. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad junto con el Instituto de Seguridad Pública (ISeP).

Uno de los aspectos de mayor interés para el sur provincial es que tendrán prioridad los postulantes domiciliados en los departamentos Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Caseros, Rosario, San Martín, San Jerónimo, Constitución y General López.

Quiénes pueden inscribirse

Los aspirantes deberán ser argentinos y tener entre 18 y 30 años al momento del inicio del período propedéutico, previsto para febrero de 2027. También deberán contar con título secundario o polimodal completo, o constancia de finalización de esos estudios.

Además, deberán reunir las condiciones de salud y aptitudes psicofísicas correspondientes, no registrar las incompatibilidades establecidas para el ingreso y presentar la documentación requerida.

El proceso de selección será eliminatorio e incluirá diferentes evaluaciones antes de la conformación definitiva del grupo que accederá a las vacantes.

Una carrera de tres años

La Tecnicatura Superior en Investigación Criminal tendrá una duración total de tres años. Los primeros dos se cursarán presencialmente en la sede Rosario del ISeP, entre marzo de 2027 y diciembre de 2028.

El horario previsto será aproximadamente de 6 a 18, con formación académica y prácticas profesionalizantes en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) y otros ámbitos que determine la institución.

Durante esos dos años, los cursantes recibirán una beca mensual de $950.000, Boleto Educativo Gratuito, cobertura de Iapos, atención médica y psicológica y racionamiento.

Una vez terminado el segundo año, quienes cumplan las condiciones podrán aspirar a ser designados suboficiales de Policía, dentro del subescalafón Investigación Criminal, para prestar servicios en la PDI. El tercer año de la tecnicatura continuará bajo modalidad virtual.

La convocatoria oficial también informa beneficios posteriores a la incorporación, entre ellos la Tarjeta Alimentaria Policial, uniforme, arma reglamentaria, transporte programado y posibilidad de alojamiento en Rosario cuando sea necesario.

La inscripción se realiza de manera online a través del Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe y permanecerá disponible hasta el 5 de noviembre. Las condiciones completas están establecidas en la Resolución Ministerial N.º 3347/26.