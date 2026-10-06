Más de 250 jóvenes compiten en la renovada cancha de hockey

Más de 250 jóvenes de distintos puntos de Santa Fe participan de una nueva instancia provincial de hockey de Santa Fe en Movimiento, que se desarrolla en las renovadas instalaciones de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), en la capital provincial.

La competencia reúne a 20 equipos femeninos y masculinos provenientes de los 19 departamentos y tiene un objetivo deportivo concreto: definir a los conjuntos que representarán a Santa Fe en los Juegos Nacionales 2026, previstos entre el 2 y el 7 de noviembre en Mar del Plata.

El escenario fue utilizado semanas atrás durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La cancha principal recibió una nueva carpeta de agua, mejoras en la iluminación y fue homologada para competencias internacionales. Además, el complejo dispone de una segunda cancha de agua, donde se instaló la superficie que anteriormente tenía el campo principal.

Finalizado el certamen continental, las instalaciones comenzaron a incorporarse a diferentes actividades del calendario deportivo provincial.

Una experiencia diferente para los jóvenes

Para una parte de los participantes, la jornada significó además su primer contacto con una cancha de agua.

“Es la primera vez que los chicos van a pisar una cancha de agua, así que están súper felices”, señaló Sandra Galarza, profesora de la Asociación de Hockey de Villa Guillermina. La entrenadora destacó especialmente la posibilidad de utilizar el mismo escenario por el que pasaron seleccionados nacionales durante los Juegos Suramericanos.

Matías Gigena, profesor del CEF 54 de Venado Tuerto, también destacó la oportunidad que representa el programa para jugadores que cuentan con menos competencias en sus localidades.

“Los chicos están muy contentos; es la primera oportunidad que tienen de jugar en cancha de agua”, explicó.

La experiencia también fue valorada por los propios deportistas. Josefina Harmacij, del Club Atlético Argentino de San Carlos, señaló la posibilidad de enfrentar equipos con los que habitualmente no compiten y mencionó como motivación haber llegado a un escenario utilizado anteriormente por Las Leonas.

Por su parte, Valentín Raviolo, jugador de El Quillá de Santa Fe, destacó el intercambio con deportistas de otras localidades y la posibilidad de competir sobre una superficie de estas características.

De los Suramericanos a la competencia provincial

Las obras realizadas en la ASH formaron parte del programa de infraestructura desarrollado para recibir los Juegos Suramericanos. La cancha principal fue homologada para competencias internacionales y el complejo pasó a disponer de dos superficies de agua.

Según planteó el Gobierno provincial, uno de los objetivos posteriores al torneo continental es incorporar estas instalaciones a las actividades deportivas habituales de Santa Fe.

En este marco, la competencia de Santa Fe en Movimiento constituye una de las primeras actividades juveniles provinciales que utilizan el escenario después de los Juegos.

La próxima etapa llegará en noviembre. Los equipos que obtengan la clasificación viajarán a Mar del Plata para representar a la provincia en los Juegos Nacionales 2026.