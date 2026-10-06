El gobernador Maximiliano Pullaro recibió al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, para analizar las oportunidades comerciales y de inversión que se presentan para Santa Fe a partir del acuerdo entre el Mercosur y el bloque europeo.

El encuentro se desarrolló este lunes en la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe y contó con la participación de integrantes del gabinete provincial y funcionarios vinculados con las áreas de producción, economía, ambiente, comercio exterior y relaciones internacionales.

El Acuerdo Comercial Interino entre la Unión Europea y el Mercosur comenzó a aplicarse provisionalmente el 1 de mayo de 2026, luego de completarse los procedimientos correspondientes. El acuerdo integral de asociación, en tanto, todavía debe completar su proceso de ratificación.

Tras la reunión, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que Santa Fe representa entre el 22 % y el 25 % de las exportaciones argentinas y consideró que ese peso dentro del comercio exterior obliga a la Provincia a trabajar sobre las posibilidades que presenta el mercado europeo.

Según indicó el funcionario, uno de los puntos centrales será acompañar a pequeñas y medianas empresas y productores en los procesos de capacitación y certificación necesarios para cumplir con los requisitos europeos.

Puccini afirmó además que Santa Fe cumple con exigencias ambientales y de trazabilidad requeridas por la Unión Europea. Se trata de una posición expresada por el Gobierno provincial durante el encuentro.

Por otro lado, la Provincia puso sobre la mesa las inversiones realizadas en infraestructura logística, especialmente en puertos y aeropuertos, con el objetivo de facilitar la salida de la producción santafesina hacia otros mercados.

En este marco, Puccini mencionó la conexión aérea directa entre Rosario y Madrid y señaló que puede generar posibilidades comerciales, turísticas, educativas y también vinculadas con el transporte de cargas.

Otro de los asuntos abordados fue el biodiésel. Santa Fe pidió avanzar en una solución para el sector, un tema que ya había formado parte de conversaciones anteriores entre el Gobierno provincial y representantes europeos.

Por su parte, Høeg calificó el encuentro con Pullaro como “excelente” y señaló que uno de los objetivos de su visita fue conocer cómo está funcionando la implementación del acuerdo desde la perspectiva santafesina.

Además, el diplomático puso el foco en los requisitos sanitarios, fitosanitarios, de trazabilidad y protección frente a la deforestación que deberán observar las empresas interesadas en operar dentro del mercado europeo.

La agenda continuó con un foro en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, destinado a profundizar las oportunidades y desafíos que plantea el nuevo escenario comercial, particularmente para las pequeñas y medianas empresas.

El desafío para Santa Fe será ahora convertir la apertura comercial en operaciones concretas, determinar qué sectores pueden incrementar sus exportaciones y acompañar a las empresas que necesiten adaptarse a las exigencias regulatorias europeas.