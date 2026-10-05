Boca afrontará una etapa decisiva de la temporada con una baja en su estructura ofensiva. Alan Velasco sufrió una lesión muscular durante la victoria por 3-0 frente a Unión y Carlos Palacios aparece como uno de los futbolistas que podrían ocupar su lugar en los próximos compromisos.

Rodolfo Arruabarrena fue quien confirmó el problema físico del ex Independiente después del encuentro disputado en La Bombonera. El entrenador habló inicialmente de un “pequeño desgarro”, aunque hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre el grado de la lesión ni un plazo definitivo para su regreso.

Por ese motivo, cualquier estimación que ubique a Velasco fuera de las canchas durante al menos dos semanas debe considerarse, por ahora, una versión no confirmada.

Palacios vuelve a ganar terreno

La ausencia de Velasco modifica los planes de Arruabarrena y coloca nuevamente a Carlos Palacios entre las opciones para el equipo titular.

El chileno atravesó buena parte de 2026 condicionado por diferentes problemas físicos. Una sinovitis crónica en la rodilla derecha derivó en una intervención quirúrgica durante febrero y posteriormente sufrió otras molestias que retrasaron su continuidad.

Su situación comenzó a cambiar durante el segundo semestre. Palacios recuperó minutos y fue aumentando progresivamente su participación. Uno de sus partidos destacados llegó frente a Central Córdoba, mientras que ante Racing ingresó y entregó la asistencia para Enner Valencia en el gol que completó la remontada de Boca.

También sumó minutos en la victoria frente a Unión y volvió a participar de la circulación ofensiva del equipo.

Arruabarrena ya había destacado públicamente su evolución después del encuentro con Racing y aseguró que Palacios estaba “con la flechita para arriba”, aunque también remarcó la necesidad de administrarle los minutos después de los problemas físicos que atravesó.

Las alternativas que maneja Arruabarrena

Palacios no es el único candidato para ocupar el lugar de Velasco. El propio entrenador mencionó también a Sebastián Villa y Ángel Romero, por lo que la decisión todavía permanece abierta.

La primera prueba llegará el viernes 9 de octubre, cuando Boca visite a Instituto por el Torneo Clausura. Cuatro días después comenzará uno de los desafíos centrales del semestre: la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.

BOCA JUNIORS Las opciones para reemplazar a Alan Velasco Rodolfo Arruabarrena deberá modificar el sector ofensivo tras la lesión del mediocampista. 1 Carlos Palacios Recuperó continuidad y viene mostrando una evolución en sus últimas presentaciones. 2 Sebastián Villa Otra de las variantes ofensivas mencionadas por el entrenador de Boca. 3 Ángel Romero También aparece entre las alternativas para ocupar un lugar en el ataque. ⚽ Palacios parte con impulso por sus últimas actuaciones, aunque Arruabarrena todavía no confirmó quién reemplazará a Velasco. NOVEDADES DEL SUR · DEPORTES

La ida contra el conjunto brasileño se disputará el martes 13 de octubre a las 21.30 en La Bombonera y la revancha será una semana después en Brasil.

En este marco, Palacios tendrá una nueva posibilidad de aumentar su protagonismo. Su evolución física y las decisiones que tome Arruabarrena en los próximos entrenamientos determinarán si esa oportunidad se transforma también en un regreso al equipo titular.