Fiscales generales de nueve provincias y especialistas internacionales recorrieron las obras de “El Infierno”, la cárcel para internos de alto perfil criminal que el Gobierno de Santa Fe construye en la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero. La actividad formó parte de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, con sede en Rosario.

El proyecto prevé capacidad para 1.152 internos, distribuidos en pabellones de 48 detenidos. Según la información difundida por el Gobierno provincial, el diseño busca reforzar el aislamiento, la seguridad y el control de las personas alojadas. El material oficial no precisa una fecha de inauguración ni un porcentaje de avance de los trabajos.

En la recorrida estuvieron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone; y la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich. También participaron Giovanni Tartaglia y Daniel Francisco, presentados como representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes suscribieron un convenio con la Procuración.

Tras la visita, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Martín López Zavaleta, destacó las dimensiones del proyecto. “Es una obra descomunal”, afirmó en declaraciones difundidas por el Gobierno santafesino. El funcionario valoró el diseño y las soluciones aplicadas en la construcción.

El procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, también elogió la iniciativa en el mismo comunicado. La describió como “una obra inimaginable” y sostuvo que no conoce otro penal en el país con esas características de seguridad, circulación y modalidad de detención. Esa comparación corresponde a su evaluación personal tras conocer las instalaciones en construcción.

Ambos funcionarios vincularon sus apreciaciones sobre la obra con la situación de seguridad en Rosario. López Zavaleta consideró que las medidas del Ejecutivo provincial y del MPA contribuyeron a revertir escenarios conflictivos. Crespo, por su parte, destacó lo que describió como una disminución de la violencia criminal y atribuyó esos resultados al trabajo conjunto de los organismos estatales.

López Zavaleta también señaló que la Ciudad de Buenos Aires avanza en la construcción de módulos penitenciarios y en la consolidación de su propio servicio penitenciario. Sobre las jornadas, valoró la posibilidad de compartir experiencias y detectar dificultades comunes entre jurisdicciones.

El encuentro es organizado por el MPA de Santa Fe, el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal. Su programa de dos jornadas incluye organizaciones criminales, narcocriminalidad, microtráfico, análisis criminal y persecución penal estratégica, además de violencia de género, litigación ambiental, responsabilidad penal adolescente y cibercrimen. Participan expositores de Italia, Chile y Estados Unidos.

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