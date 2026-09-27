Boca venció 3-2 a Racing en Rosario y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina 2026. Enner Valencia marcó los tres goles del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que estaba dos tantos abajo y terminó por quedarse con el triunfo en tiempo agregado.

El encuentro se disputó en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central. Con esta victoria, el Xeneize avanzó a la siguiente instancia, donde enfrentará a Banfield.

Racing tomó la ventaja a los 19 minutos del primer tiempo con un gol del volante Gastón Lodico. La diferencia se amplió apenas comenzó la segunda mitad: a los dos minutos, Adrián “Maravilla” Martínez convirtió el 2-0 y dejó a la Academia con una distancia que Boca recién pudo empezar a recortar en el tramo final.

Valencia inició la remontada a los 27 minutos del complemento. El delantero ecuatoriano volvió a marcar a los 34 y puso el 2-2. En siete minutos, Boca había conseguido borrar la diferencia construida por Racing y volver a disputar el resultado en igualdad.

El gol decisivo llegó a los 50 minutos de la segunda parte. Valencia completó su cuenta de tres tantos y selló el 3-2 que definió la clasificación. Sus tres intervenciones goleadoras quedaron concentradas entre el minuto 27 y el quinto minuto agregado del complemento.

Así, Boca resolvió una eliminatoria en la que estuvo en desventaja desde la primera mitad. Racing quedó afuera de la competencia y el conjunto de Arruabarrena seguirá su camino frente a Banfield por un lugar en la final.