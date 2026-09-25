Franco Colapinto completó una positiva tercera práctica libre en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y terminó en la décima posición en el circuito callejero de Bakú. El piloto argentino consiguió meterse entre los diez primeros antes de afrontar uno de los momentos centrales del fin de semana: la clasificación.

El representante de Alpine marcó un tiempo de 1:45.592 en su mejor vuelta y quedó a 1.670 segundos de Max Verstappen, quien estableció la referencia de la sesión con un registro de 1:43.922.

Detrás del piloto de Red Bull terminó George Russell, a apenas 99 milésimas, mientras que Lewis Hamilton completó los tres primeros lugares.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, también tuvo una buena sesión y terminó quinto. De esta manera, los dos autos del equipo francés se ubicaron dentro del top 10 antes de la clasificación.

Colapinto mostró una evolución durante el fin de semana

El resultado de la tercera práctica significó una mejora para el argentino respecto de lo ocurrido durante el jueves.

En la primera sesión había finalizado 18°, con un registro de 1:47.523. Horas más tarde logró avanzar hasta el 11° puesto en la segunda práctica, donde bajó su tiempo a 1:45.479.

Luego de esa jornada, Colapinto reconoció que todavía no se encontraba completamente cómodo con el auto y anticipó que trabajaría junto al equipo para buscar una mejor configuración.

La respuesta llegó parcialmente durante la FP3. El argentino comenzó la sesión utilizando neumáticos medios y fue mejorando sus registros a medida que avanzó la actividad hasta alcanzar el décimo lugar.

A qué hora clasifica Colapinto en Azerbaiyán

La próxima actividad será la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, programada para este viernes 25 de septiembre desde las 9:00 de Argentina.

La sesión determinará el orden de largada para una carrera que tendrá una programación diferente a la habitual.

El Gran Premio se disputará el sábado 26 de septiembre desde las 8:00 de Argentina y tendrá una extensión de 51 vueltas sobre el circuito urbano de Bakú, de 6.003 metros.

En este marco, el décimo puesto conseguido en la última práctica representa una referencia para Alpine antes de la clasificación, aunque será esa sesión la que permitirá conocer con mayor precisión el rendimiento del auto a una vuelta rápida.

Colapinto buscará trasladar la evolución mostrada durante las tres prácticas a la clasificación y conseguir una posición de largada que le permita afrontar con posibilidades la carrera del sábado.