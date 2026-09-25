Guillermina Cossio volvió a poner a Murphy en el escenario del atletismo sudamericano. La velocista santafesina disputó la final de los 200 metros llanos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y terminó en la séptima posición con un registro de 23.89 segundos.

La competencia se desarrolló en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la ciudad de Santa Fe. Más allá del resultado, su participación también permitió conocer parte del recorrido que realizó desde sus primeros entrenamientos en el sur provincial hasta su preparación de alto rendimiento en Europa.

Cossio comenzó a entrenarse en Murphy en condiciones muy diferentes a las que actualmente encuentra en los centros deportivos internacionales. Según relató, practicaba sobre superficies de tierra y cemento y, ante la falta de elementos específicos, su padre colocaba tapas de soda sobre la vereda para utilizarlas como referencias.

Las prácticas de salida también formaban parte de aquella rutina. La atleta recordó que realizaba ejercicios desde el patio de su casa mientras avanzaba en su formación deportiva.

Con el paso de los años, la velocista decidió continuar su carrera fuera del país. Desde hace cinco años está radicada en Barcelona, España, donde encontró infraestructura y posibilidades de competencia diferentes a las disponibles durante sus primeros años.

Su última temporada demandó más de diez meses de preparación. La pretemporada comenzó en septiembre y, desde diciembre, incorporó competencias y entrenamientos en pista cubierta.

Sin embargo, la preparación para los Juegos Suramericanos atravesó una modificación durante el tramo final. De acuerdo con el relato de Cossio, su entrenador en España dejó de conducir su planificación y fue Andrés, su entrenador formador en Argentina, quien volvió a hacerse cargo del trabajo técnico.

La atleta destacó que el vínculo profesional se había mantenido pese a la distancia y señaló que ese acompañamiento resultó importante para completar su preparación antes de competir en Santa Fe.

En los 200 metros, Cossio se ubicó séptima con 23.89 segundos. La venezolana Orangys Jiménez ganó la prueba con 22.63, mientras que Nicole Caicedo, de Ecuador, fue segunda con 22.95 y la brasileña Ana de Jesus completó el podio con 23.26.

Además, la representante de Murphy tuvo otra actuación destacada durante los Juegos: integró el equipo argentino que consiguió la medalla de plata en el relevo mixto 4x100.

Tras competir ante el público santafesino, Cossio recordó especialmente a su padre y a su entrenador argentino, dos personas que acompañaron distintas etapas de su carrera. Desde aquellas prácticas improvisadas en Murphy hasta una final continental, su recorrido suma ahora un nuevo capítulo dentro del atletismo argentino.