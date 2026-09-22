La Fórmula 1 mantiene abierto un plan alternativo para definir cómo terminará la temporada 2026 ante la incertidumbre que rodea a los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi. Aunque las dos competencias continúan oficialmente programadas, Imola aparece entre las principales posibilidades para recibir el cierre del campeonato si finalmente la categoría decide no viajar a Medio Oriente.

El calendario oficial conserva al Gran Premio de Qatar entre el 27 y el 29 de noviembre, con la carrera prevista para el domingo 29, mientras que Abu Dabi tiene asignado el fin de semana del 4 al 6 de diciembre. Hasta este martes 22 de septiembre no se comunicaron modificaciones formales.

La FIA reconoció que sigue monitoreando la situación regional junto con Formula One Management y las autoridades involucradas. Además, confirmó que hubo conversaciones sobre escenarios alternativos y señaló que la seguridad de pilotos, equipos, trabajadores y espectadores será el criterio central para definir cualquier modificación.

En este marco, el Autódromo Enzo e Dino Ferrari aparece con posibilidades concretas de volver de manera excepcional al calendario. Distintos reportes del paddock ubican al trazado italiano como candidato para organizar una carrera el 6 de diciembre, fecha actualmente reservada para Abu Dabi. Sin embargo, esa posibilidad sigue siendo una versión no confirmada y todavía necesita una comunicación formal de la Fórmula 1 y la FIA.

Una carrera en diciembre también supondría desafíos particulares. Las bajas temperaturas, la menor cantidad de luz natural y especialmente la posibilidad de niebla son factores que podrían obligar a modificar horarios y reducir determinadas estructuras temporales. La visibilidad tiene especial importancia porque puede afectar, entre otras cuestiones, el funcionamiento de los helicópteros vinculados al dispositivo médico.

Por otro lado, Qatar y Abu Dabi siguen formando parte del programa oficial. Por esa razón, cualquier afirmación sobre una cancelación definitiva debe considerarse prematura hasta que los organismos responsables modifiquen formalmente el calendario.

La cuestión deportiva también suma atención. Kimi Antonelli llega al tramo final como líder del Campeonato de Pilotos con 292 puntos, mientras Mercedes encabeza el certamen de Constructores. Una eventual definición en Imola colocaría al piloto italiano ante la posibilidad de disputar el cierre del Mundial en su país.

La decisión definitiva dependerá de la evolución de las condiciones de seguridad y de aspectos logísticos, comerciales y contractuales. Por ahora, Qatar y Abu Dabi siguen en pie e Imola permanece como el principal escenario de contingencia mencionado para el cierre de 2026.