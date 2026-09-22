El fútbol brasileño comenzará a modificar desde 2027 una de las reglas que favoreció durante los últimos años la llegada de jugadores argentinos y de otros países sudamericanos. La Confederación Brasileña de Fútbol aprobó, junto con los clubes de las Series A y B, una reducción gradual del límite de extranjeros que podrán integrar la planilla de cada partido.

Actualmente se permiten hasta nueve futbolistas nacidos fuera de Brasil. El máximo bajará a ocho en 2027, siete en 2028, seis en 2029 y cinco desde la temporada 2030. De esta manera, el Brasileirao regresará progresivamente al cupo que estuvo vigente antes de las últimas ampliaciones.

La modificación tendrá incidencia en un mercado que durante los últimos años se convirtió en uno de los principales destinos para jugadores argentinos. Sin embargo, el impacto no será inmediato ni igual para todos los clubes: la propia CBF informó que actualmente el promedio es de 5,4 extranjeros relacionados por partido.

Además, la reforma contempla una modificación importante en las listas de inscripción. Cada institución seguirá contando con un máximo de 50 futbolistas, pero desde 2027 deberá reservar una cantidad determinada de lugares para menores de 23 años.

Ese año habrá 30 plazas en la denominada Lista A y 20 para jugadores Sub-23 en la Lista B. En 2028 la distribución será de 29 y 21; en 2029, de 27 y 23; y desde 2030 quedarán 25 lugares para cada grupo. Los jóvenes no necesariamente deberán haber sido formados por el mismo club.

Según indicó la CBF, la intención es recuperar espacio para los futbolistas brasileños más jóvenes. La entidad fundamentó la decisión en el aumento de extranjeros y en la baja participación de jugadores Sub-23 en el campeonato.

Brasil reducirá el cupo de extranjeros La CBF bajará progresivamente el máximo permitido por partido. 2026 9 extranjeros 2027 8 extranjeros 2028 7 extranjeros 2029 6 extranjeros 2030 5 extranjeros Además, los clubes deberán reservar cada vez más lugares de sus listas para futbolistas Sub-23.

En este marco, los números muestran una transformación considerable. En 2022 habían participado 95 extranjeros en la máxima categoría brasileña, mientras que durante 2025 fueron 162. En la temporada 2026 ya jugaron 146 y otros 13 están habilitados para debutar.

La CBF también señaló que la edad promedio de los planteles llegó a 28,5 años y considera que ampliar la presencia de jóvenes puede favorecer tanto su desarrollo deportivo como las posteriores transferencias internacionales.

Por otro lado, la medida abrió un debate en Brasil. Distintos analistas sostienen que limitar extranjeros no garantiza por sí solo una mayor aparición de juveniles, debido a que también intervienen la formación, las decisiones de los entrenadores y las políticas de cada club.

Para los futbolistas argentinos, el cambio comenzará a sentirse especialmente en la conformación futura de los planteles. Brasil seguirá admitiendo extranjeros, pero los clubes tendrán que administrar progresivamente menos lugares por partido, una situación que podría modificar contrataciones, renovaciones y movimientos del mercado de pases durante los próximos años.