El atletismo comenzará este martes 22 de septiembre en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y tendrá como escenario al renovado Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti (CARD), en la capital provincial. La actividad se extenderá hasta el viernes 25, con pruebas de pista, campo y competencias combinadas.

En la previa, Germán Chiaraviglio, referente del atletismo argentino y embajador de Santa Fe 2026, destacó las obras ejecutadas en el complejo y valoró la decisión del Gobierno provincial de destinar recursos a infraestructura deportiva.

“Es para sacarse el sombrero con la inversión del Gobierno de Santa Fe en infraestructura y obras para el deporte”, expresó el exgarrochista, quien sostuvo además que la renovación permitirá recuperar un espacio que durante años presentó problemas de mantenimiento.

Chiaraviglio recordó que la pista había sido escenario de los Juegos Cruz del Sur de 1982 y planteó que el impacto de las obras deberá medirse también después de la competencia internacional, por las posibilidades que abrirá para clubes, escuelas y nuevas generaciones de atletas.

La intervención en el CARD demandó una inversión informada oficialmente de alrededor de $4.000 millones. Incluyó el recambio integral de la pista, que posee homologación de World Athletics y un solado sintético clase 1, además de una tribuna para aproximadamente 900 espectadores, vestuarios, sanitarios, cabina de control, sala de prensa y espacios para material deportivo.

Por otro lado, el Gobierno santafesino informó que el programa total de infraestructura relacionado con los Juegos supera los US$90 millones. De ese monto, US$75 millones corresponden a financiamiento de CAF y el resto a aportes del Tesoro provincial.

El certamen también tendrá relevancia deportiva de cara al calendario internacional. De acuerdo con el manual técnico, los ganadores de pruebas individuales contempladas por el sistema clasificatorio obtendrán una plaza nominal para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Entre las representantes argentinas estará Micaela Levaggi, quien comenzará su participación el miércoles. La marplatense llega después de establecer en julio un récord sudamericano de 1.500 metros, con un registro de 4m05s50 conseguido en Ordizia, España.

Levaggi también destacó el cambio en las instalaciones respecto de sus anteriores participaciones en Santa Fe y la presencia de estudiantes durante los entrenamientos previos.

Desde este martes se disputarán pruebas de 100, 200 y 400 metros, vallas, medio fondo, fondo, saltos, lanzamientos, marcha, decatlón, heptatlón y relevos. Más allá de los resultados, una de las cuestiones que quedará abierta después de los Juegos será el nivel de utilización y mantenimiento que tendrán las nuevas instalaciones dentro del sistema deportivo provincial.