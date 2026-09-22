España decidió darle continuidad a su proyecto deportivo después de conquistar el Mundial 2026. La Real Federación Española de Fútbol confirmó la renovación de Luis de la Fuente, quien seguirá como entrenador de la selección absoluta hasta 2032.

La extensión del vínculo fue anunciada este lunes 21 de septiembre y prolonga por seis años la relación contractual del técnico con la Federación. De esta manera, De la Fuente quedó respaldado para conducir al seleccionado durante buena parte del próximo ciclo internacional.

"Lo mejor está por llegar", sostuvo el entrenador durante el acto en el que fue presentada oficialmente su continuidad. Además, dejó en claro que pretende mantener el nivel competitivo alcanzado en los últimos años y que los títulos conseguidos no modifican la exigencia de cara a los próximos desafíos.

De la Fuente, de 65 años, asumió al frente de la selección absoluta en diciembre de 2022, luego de la eliminación española ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar.

Su primera consagración con el equipo mayor llegó en 2023, cuando España obtuvo la UEFA Nations League. Un año después se coronó en la Eurocopa 2024 y el ciclo alcanzó su punto más alto en julio de 2026, con la conquista de la Copa del Mundo.

La selección española consiguió su segunda estrella mundialista el 19 de julio en Nueva Jersey, donde derrotó a Argentina en la final. Apenas dos meses después de aquella consagración, la Federación resolvió extender el contrato del entrenador hasta 2032.

En el acto estuvieron presentes el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, integrantes de la dirigencia y distintos trofeos obtenidos durante la trayectoria del entrenador dentro de las selecciones nacionales.

Su recorrido en la estructura española comenzó mucho antes de asumir la mayor. De la Fuente fue campeón europeo Sub-19 en 2015, conquistó el Europeo Sub-21 de 2019 y condujo al seleccionado olímpico que obtuvo la medalla de plata en Tokio 2020, competencia disputada en 2021.

Por otro lado, la renovación establece una continuidad poco habitual para un seleccionador nacional. En caso de completar su contrato, De la Fuente llegará a una década consecutiva al frente de la selección absoluta.

En este marco, los próximos años tendrán nuevos objetivos internacionales. España afrontará la Eurocopa 2028, el Mundial 2030 —con el país como una de sus principales sedes— y, si el entrenador completa su nuevo vínculo, también llegará bajo su conducción a la Eurocopa 2032.

La Federación optó así por sostener el proyecto que comenzó a fines de 2022, mientras De la Fuente inicia una nueva etapa después de completar una secuencia de títulos en Nations League, Eurocopa y Mundial.