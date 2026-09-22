Guillermina Cossio tendrá este martes su primera presentación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La velocista oriunda de Murphy formará parte de la Selección Argentina que disputará la final del relevo mixto 4x100 metros, programada para las 11 en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la ciudad de Santa Fe. El horario fue incluido en la programación difundida para la jornada.

La Confederación Argentina de Atletismo confirmó que el cuarteto estará integrado por Florencia Lamboglia, Guillermina Cossio, Lucas Villegas y Tomás Mondino. De esta manera, la representante santafesina comenzará su participación en una competencia que tendrá continuidad durante los próximos días con otras pruebas de velocidad y relevos.

Una de las particularidades del 4x100 mixto es que cada país presenta dos hombres y dos mujeres. Además de la velocidad individual, las entregas del testimonio dentro de las zonas reglamentarias tienen incidencia directa en el resultado. Una transición imprecisa puede generar pérdida de tiempo o incluso una descalificación.

Argentina cuenta con una referencia de 41.76 segundos en esta especialidad, conseguida durante el Campeonato Iberoamericano disputado en Lima a fines de mayo. Sin embargo, esa marca fue obtenida por una formación diferente: Lucas Villegas, Milagros D'Amico, Tomás Villegas y la propia Cossio. Por ese motivo, el registro debe tomarse como antecedente del equipo nacional y no como marca del cuarteto que competirá este martes.

La especialidad es relativamente reciente dentro del calendario internacional. World Athletics registra como máxima referencia los 39.62 segundos conseguidos por Jamaica el 3 de mayo de 2026 en Gaborone, Botswana.

Para Cossio, la competencia también tendrá un significado particular por disputarse en Santa Fe. La atleta nació en Murphy y durante su trayectoria estuvo vinculada deportiva y regionalmente con el sur provincial.

Además, su programa no finalizará con el relevo de este martes. La agenda difundida para los Juegos contempla su participación en los 200 metros femeninos el miércoles 23, en el relevo mixto 4x400 el jueves 24 y en las postas femeninas 4x100 y 4x400 del viernes 25.

El primer objetivo, de todos modos, estará puesto en la final de este martes. Allí Argentina buscará completar una carrera sin errores en las entregas y establecer su posición frente a los demás equipos sudamericanos.